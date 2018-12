El jerezano Avelino Sáez, ganador del X Concurso de Microrrelatos sobre Abogados

'Una defensa perfecta', del abogado jerezano Avelino Sáez Hernández, ha sido el relato ganador del X Concurso de Microrrelatos sobre Abogados que organiza la Mutualidad de la Abogacía y el Consejo General de la Abogacía Española, dotado con 3.000 euros, entre más de 7.000 obras que han participado en esta edición de 2018.

En esta edición han llegado más de 7.000 relatos procedentes de todas las ciudades de España (75%) y de otros países (25%), batiendo de nuevo todos los récords de participación, según destacan sus impulsores.

El Jurado del certamen ha elegido esta original historia irónica, premiada en el mes de febrero en la que el abogado no es siempre el bueno, por estar llena de cuidados engaños, con un giro final típico de leyenda negra, así como por considerar que hila con acierto las cinco palabras obligatorias de ese mes: herencia, fatiga, litigar, pérdida, valor.

El ganador ha mostrado su satisfacción y sorpresa tras conocer la noticia: "La verdad es que no me esperaba ser el ganador. Hace poco que había leído varios relatos ganadores de otros meses y comprobé su calidad", ha declarado tras recibir la noticia. "El premio me servirá para tapar algunos huecos, como a cualquier abogado de a pie de este país, pero sí que voy a reservar una parte para hacer un viaje con mi pareja", ha reconocido.

El ganador, de 50 años de edad y mutualista desde 1994, ejerce como abogado en Jerez y Cádiz y es astrónomo aficionado. En los años noventa fue premiado en el certamen de relatos Ciudad de Jerez por 'La emboscada'. Posteriormente publicó 'Fuga a Titán', una novela de aventuras que recuerda a los clásicos del género.

En el Jurado de esta edición participaron el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el presidente honorífico de Garrigues, Antonio Garrigues Walker; el escritor y humorista, José María Pérez, 'Peridis'; la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega; el presidente de la Mutualidad de la Abogacía, Enrique Sanz; la vicesecretaria de Comunicación del Consejo, Cristina Llop; el vocal de la Mutualidad, Joaquín García-Romanillos; la jefa de Prensa de la Mutualidad, Luisa Jaén; y el director de Comunicación y Marketing del Consejo de la Abogacía, Francisco Muro de Iscar.

Por otro lado, el mismo jurado, con la incorporación de Paloma Muiña, editora del Grupo SM y autora de excelentes libros para niños, ha fallado los ganadores del I Concurso Escolar de Microrrelatos '¿Qué es un abogado para ti? ¿Qué es una abogada para ti?', iniciativa enmarcada dentro del X Aniversario del Concurso de Microrrelatos de Abogados.

En la categoría de 6 a 9 años, han resultado ganadores Javier Márquez Soldán, natural de Écija (Sevilla), Arush Gupta Ramírez, de Collado Villalba (Madrid), Violeta Sophia Batt García, de Madrid, Alejandra Sánchez-Gadeo Pérez, de Sevilla, todos de 9 años de edad y Elsa Bayón Alonso, de Palencia, de 8 años.

Por otro lado, en la categoría de 10 a 15 años, resultaron ganadores Pablo Sánchez Vicente, natural de Logroño y de 12 años, Victoria Gómez González, de Lepe (Huelva) de 10 años, Laura Rojo García-Garnica, de Granada y 13 años, Mar Romero Betes, de Valencia y 14 años e Isabel García Gutiérrez, de Ávila y 13 años de edad.

Los cinco ganadores de cada una de las dos categorías recibirán un lote de libros de SM-Barco de Vapor, una videoconsola portátil o tablet, un diploma y un Plan Junior de Ahorro de la Mutualidad de la Abogacía valorado en 1.000 euros.

Se han recibido más de 400 relatos desde el 23 de abril hasta el 30 de septiembre. La mayor participación ha sido en la categoría de más edad. Más del 80 por ciento de los relatos ha sido escrito por hijos de colegiados o colegiadas y describen la profesión de su padre o madre o incluso de su abuelo, que son los protagonistas del relato.

El 85% califica a los profesionales de la Abogacía de una forma muy positiva, refiriéndose a ellos como "héroes", "magos", "guardianes", "árbitros" o "artistas" y un 10% de los escritos versan sobre la labor del Abogado del Turno de Oficio. De los más de 400 relatos recibidos, el 62% han sido escritos por niñas, frente al 38% escritos por niños.