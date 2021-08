El pianista Gorka Plada cerrará el ciclo ‘Jóvenes músicos jerezanos en Europa’

Los Claustros de Santo Domingo celebrarán este miércoles, 1 de septiembre, a las 21 horas, el último concierto del ciclo ‘Jóvenes músicos jerezanos en Europa’. Será de la mano del pianista Gorka Plada. “Es una iniciativa preciosa y me hace muchísima ilusión tocar de vuelta en casa. En un verano que además ha sido el más fructífero de mi vida. He estado de gira por Europa del Este y he tocado en el norte de Francia”, cuenta el músico.

El programa que ofrecerá Plada es “muy personal, muy especial y he pensado mucho en él, en el que he incluido piezas menos ortodoxas, no tan habituales, como mis propios arreglos de obras que no son especialmente para piano, en tanto que al final las he incluido en el programa”.

Un concierto que el jerezano asegura va a ser una “buena dosis de energía positiva para volver a estudiar en Berlín, que es donde vivo ahora. Y con ganas de estar también en Jerez unos días donde desafortunadamente no he podido pasar mucho tiempo este verano”.

Nacido en 2002 en Jerez, Gorka mostró su interés por la música a una temprana edad. Se inició con el piano de una manera autodidacta hasta que a los 8 años entró en el Conservatorio Profesional de Música ‘Joaquín Villatoro’. Durante estos años, también estuvo recibiendo clases de parte de María Jesús Durán en la escuela de Música y Danza Belén Fernández, quien seguiría siendo su profesora y mentora hasta finales de 2016. Fue en este año cuando se trasladaría a la Yehudi Menuhin School, en Inglaterra, donde recibe una beca para estudiar los próximos cuatro años con Marcel Baudet. Otros intereses musicales como la improvisación y la composición afloraron durante este periodo, y algunos mentores como David Dolan, John Cooney, Damian LeGassick y John Turville son dignos de mención. Desde finales de 2020, Gorka estudia en la ‘Hochschule für Musik Hanns Eisler’ con Eldar Nebolsin, y recibe una beca de parte del ‘Alexander von Humboldt Stiftung’.

El recital tendrá una entrada donativo de 15 euros a beneficio de la asociación ‘Foresmus’ para poder becar a los jóvenes en su formación y sufragar los gastos de viaje de los mismos. Se pueden comprar en La Luna Nueva, Abrines Música y Prieto Música. Reservas en 628 23 05 51 (María Jesús Durán). La actividad tiene el patrocinio de Williams & Humbert y la organización de La Luna Nueva, Multison, Abrines Musica y Prieto Música.

El ciclo está organizado por ‘Foresmus’, junto al Ayuntamiento de Jerez. Hay que destacar que por este ciclo han pasado además Natalia Labourdette (canto), Victoria Guerrero (piano), Violeta Gil (flauta), Olga García (piano) y Sofía Torres (cello).