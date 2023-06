Jesule de la Tomasa presenta su cuarto single: 'Rumba mutante'

Casi un año después de presentar el tema 'Hormonas mamonas', el jerezano Jesule de la Tomasa vuelve a la actualidad. Lo hace con un nuevo single, el cuarto, que acaba de ver la luz con el título 'Rumba mutante'. Después del citado 'Hormonas mamonas', 'Bules punk' y 'No saben bailar', el polifacético artista regresa con esta 'rumba mutante'.

La principal novedad del trabajo con respecto a los anteriores es que se trata de "una autoproducción", reconoce el propio Jesule de la Tomasa, que lo ha grabado entre Mallorca y Jerez, gracias al apoyo de Juanito Makandé y Alberto Franco.

El título del single responde "a la gran variedad de colores que tiene", continúa el artista jerezano que ha incluido en el tema guiños a variantes como el soul, el neosoul, el hip-hop o el funky, entre otros. "De ahí el nombre porque la música va mutando a ciertos sonidos".

"La verdad es que es un tema en el que hay poca mentira, y me he dejado la piel en él", recalca, "y he intentado que las letras tengan un sentido. Estoy muy contento con el resultado de este trabajo".

'Rumba mutante', que se puede oír en las distintas plataformas digitales y en You Tube cuenta con la participación "de músicos fascinantes", recalca Jesule de la Tomasa. Entre ellos destaca la presencia de el trompetista Sergio Mirón, "que está haciendo la gira con Alejandro Sanz", el piano de Ale Romero, "que ha sido director del Circo del Sol, el trombón de Roberto Pacheco, la guitarra de Rubén Bonilla, la percusión de "Javier Rabadán, de Almería", y los sintetizadores han sido obra de Juanito Makandé "que ha hecho también jaleos y palmas", aunque también "hay un jaleo del tato Bo que tenía yo grabados".