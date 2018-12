Juan Bonilla presenta su nuevo libro en ‘El Laberinto’

El escritor jerezano Juan Bonilla presentó este martes en la librería ‘El Laberinto’ su nueva obra ‘La novela del buscador de libros’, a cargo de Fernando Taboada. No recuerdo un día en que no haya buscado libros, confiesa Juan Bonilla, que refiere en estas páginas la historia de una pasión –un vicio o un deporte, la bibliomanía– que es también o sobre todo una forma de vida. Su recuento no pretende ser ni una apología ni un ensayo histórico, sólo una memoria desordenada, porque la búsqueda de libros es así, desordenada y azarosa. Es su principal encanto, saber cuando sales de caza que no sabes con qué te vas a encontrar, lo que exige aquello que Nietzsche pedía para apreciar la melodía de la existencia: estar permanentemente atentos.