Martina, la habilidad de contar un cuento

¿Y su tuvieras las habilidades de un animal? Martina ha tenido que dejar atrás su casa, su escuela y su ciudad en la capital. Se muda con sus padres a Animal Town, un pueblo apartado donde los niños y niñas tienen ¡increíbles habilidades propias de animales. Martina tendrá que descubrir con qué animal es su vínculo, sus nuevas habilidades, hacer nuevos amigos y, para colmo, ¡desvelar el misterio de la mansión abandonada!

El jerezano Juan Pedro García Bazán, tras el éxito de ‘Cartacuentos’, regresa a las librerías y lo hace con su primer libro, 'Martina Zoo 1. La mansión abandonada'. "El origen de este primer libro es dar continuidad, en cierta forma, al proyecto de Cartacuentos. Una vez los pequeños terminaban las tres aventuras, que buscaban a través de lectura por medio de cartas y pistas ocultas por la casa, para que fueran conscientes de lo divertido que puede llegar a ser leer, tocaba ofrecerles también un libro en el formato tradicional. A partir de ahí, y espoleado especialmente por mi hija Martina, de diez años y a la que le encanta leer, me puse a trabajar en este primer libro, que ha visto la luz recientemente y que, tras mucho esfuerzo y dedicación, ya está a la venta en Amazon", cuenta el autor.

"Tengo que decir -añade- que ella (Martina) ha colaborado mucho en la elaboración del libro, porque si a alguien tiene que gustarle es a los niños y niñas. Me resulta muy frustrante ver cómo mi propia hija tiene que ir probando libros y libros hasta dar con alguna colección que le guste de verdad. Por eso, considero muy importante que haya opinado sobre los posibles giros de la trama, la elección del tipo de ilustraciones e incluso en la confección del plano de Animal Town, el lugar donde se desarrolla la historia, y que aparece al inicio del libro. Otro motivo, aunque suene un poco a tópico, era transmitirles a mis dos hijas el mensaje de que si te lo propones, puedes conseguirlo todo. Quería que vieran cómo es todo el proceso: escritura, revisión, ilustración, maquetado… No quiero que cuando sean mayores, si tienen una idea, no sean capaces de ponerlas en práctica. He visto a personas de mi entorno tener grandes ideas que no han pasado de eso por la falta de iniciativa a la hora de ponerlas en práctica. Desde mi punto de vista, es mejor tropezarse, caer y levantarse que ni siquiera arrancar a andar".

Lo más gratificante, asegura García, que ha sacado del proyecto "es que he disfrutado mucho trabajando codo con codo con mi hija Martina. Si habláis con ella siempre se refiere al libro como “nuestro libro” o como “el libro que hemos escrito”. La verdad es que estoy muy orgulloso de su implicación y me gusta que lo sienta también como algo suyo".