Maribel Ortega triunfa en su debut de 'El holandés errante' en Galicia

La soprano jerezana Maribel Ortega ha llevado a Galicia todo su poderío vocal y ha triunfado con su debut en el papel de Senta de 'El holandés errante',de Richard Wagner. La crítica así lo ha manifestado, tal como apunta, por ejemplo, la web 'Opera World', que destaca que la artista jerezana "estuvo magnífica. Mostró un registro compacto, equilibrado y poderoso en el registro agudo. Su timbre fue squillante y cosechó una sonora salva de aplausos y bravos finales. Interpretó su balada en la menor, su tonalidad original, y no en sol menor tal y como se hace habitualmente. Esto dio más brillantez a la pieza. Le auguramos un gran futuro como Senta visto lo mostrado en su debut".

Desde 'Scherzo' subrayan que la soprano ha encontrado en Senta "un papel que le va como anillo al dedo. Su voz, que posee cuerpo, metal, intensidad muelle, densidad en las zonas central y aguda -no así en la más inferior- es, diríamos, la de una lírico-spinto, dotada de armónicos y buen volumen, el suficiente para sobresalir por encima de una orquesta muy poblada. Cantó una Balada llena de intención, sin desfallecimientos, manteniendo una intachable afinación y haciendo unos pianos muy aceptables, aunque no llegara a alcanzar la perfección de ciertas notas filadas. Se nos comunicó que cantaba aquel fragmento en el tono que parece ser lo escribió Wagner en principio, la menor, uno más arriba que el habitual, sol menor. No tuvo problemas en las escaladas al la o si agudos".

Las actuaciones fueron días atrás en Santiago de Compostela (Auditorio de Galicia) y en Vigo (Teatro Afundación), en versión concierto. En ambas citas estuvo acompañada por la Real Filharmonía de Galicia con Paul Daniel (director), Alexander Krasnov, bajo (El Holandés); Richard Wiegold, barítono (Daland); Eduard Martynyuk, tenor (Erik); María Luisa Corbacho, mezzosoprano (Mary); Moisés Marín, tenor (Timonel) y el Coro de la Sinfónica de Galicia con Joan Company como director.

Es una coproducción de Amigos de la Ópera de Vigo, Amigos de la Ópera de Santiago de Compostela y Real Filharmonía de Galicia. Asimismo, el 4 de noviembre también actuará en Vigo con 'Macbeth' de Giuseppe Verdi, en el papel de Lady Macbeth, en una única función. Una velada en la que actuará junto a José A. López, barítono (Macbeth); Felipe Bou, bajo (Banquo); Eduardo Sandoval, tenor (Macduff); Pablo Carballido, tenor (Malcolm); Marina Penas, soprano (Dama); Pedro Martínez Tapia, bajo-barítono (Doctor); Lucas López López, bajo (Asesino); el Coro Rías Baixas (director, Bruno Díaz), la Orquesta Sinfónica Vigo 430, y la dirección musical de Diego García Rodríguez y la escénica de Ignacio García.

Las próximas citas de Ortega serán conciertos de Navidad en Madrid, Barcelona y Cádiz. En primavera irá al Teatro Cervantes con 'Aida' y regresará en junio al Teatro Villamarta con 'Madama Butterfly'.