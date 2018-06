El sol, la arena y el mar saludan a la VI edición de No Sin Música. Mikel Izal, el líder de la banda que lleva su apellido, también. El músico saluda al festival gaditano de una forma cariñosa y cercana ("nunca fue tan cierto que es un placer estar aquí"), no en vano, no es la primera vez que dice que Izal "ha crecido en paralelo" a nuestro encuentro musical, tampoco, claro, es la primera vez que forma parte de su cartel. Van tres. Lógico, si nos atenemos a sus palabras durante la presentación de ayer de la cita en el chiringuito Bebo los Vientos: "Para mí, No Sin Música es sinónimo de felicidad".

"Me han dado ganas de levantarme y aplaudirte", le suelta Dani Quiñones, de La Tarambana, otro de los participantes en el festival, que hace suyas, como todos los presentes, las afirmaciones de Izal sobre la cita que se celebra en el Muelle de Cádiz entre los próximos 19 y 21 de julio. Y es que el "navarro criado en Euskadi y amante de Cádiz", se declara, destaca "el trabajo y la pasión por la música" de los chicos de NSMFest ya que "no se quedan en las letras grandes de un cartel y dejan también espacio para los grupos emergentes que, realmente, son el futuro". "Nosotros siempre decimos que si no hay gente nueva que nos ponga nerviosos, la escena morirá y eso no nos conviene a nadie que se dedique a esto, por eso es tan importante este aspecto de este festival que cuenta con bandas emergentes porque cuando empiezas te mueves por la fe, y la fe te la da pisar escenarios como el del No Sin Música", asegura.

Y es que en el No Sin Música también está creciendo La Tarambana, ya que "hace un par de años nos invitaron a participar en los escenarios del Off Festival y afortunadamente nos fueron saliendo muchos conciertos ese verano y ahora ya estamos en el cartel", relata, "encantado" por participar en la cita al igual que la cantautora gaditana Estíbaliz, ahora residente en Madrid, y que regresa a su tierra para pisar la escena del Muelle, y Jose Crespo del grupo La Pompa Jonda, que considera "un lujazo" poder mostrar sus "coplas marcianas" el día 19 en Cádiz.

El Off Festival que nombra Dani Quiñones es, de hecho, la pata del festival que sufre este año una transformación que hace un guiño a los orígenes de la cita. Así, como adelantó Omar Osuna, de la promotora NSMFest, el circuito de escenarios repartidos por la ciudad donde tocaban las bandas locales y provinciales se cambia este año por un día de entrada libre al Muelle (¿recuerdan aquellos Hola No Sin Música?) donde estas bandas actuarán en el escenario secundario del recinto. De esta forma, el día 18 de julio, los ciudadanos podrán acudir al Puerto Ciudad para escuchar a estas formaciones procedentes, en su gran mayoría, del centro municipal La Báscula.

Así, la implicación con el festival de la delegación de Juventud del Ayuntamiento de Cádiz sigue presente un nuevo año, por lo que el concejal Adrián Martínez de Pinillos no podía faltar a la presentación de esta nueva edición en la que alabó "el trabajo, la calidad y las ideas" del equipo que pone en pie un festival del que "sobran los motivos para asistir".

Uno de ellos, "el buen ambiente que crean organizadores y bandas participantes" fue destacado por el diputado de Desarrollo Económico y Servicios a la Ciudadanía, Jaime Armario, que resalta la labor de los festivales en los que Diputación se implica (No Sin Música, Sierra Sur, festival de Jazz de Vejer, Meridiano Cero...) en aspectos tan importantes como "propiciar que nuestros jóvenes escuchen música en directo, que tengan esa experiencia" y "promover la economía de nuestra provincia" ya que estas citas funcionan como "polo de atracción de visitantes".

"Hay gente que me escribe pidiéndome que les recomiende festivales, con eso de que nosotros hemos estado en todos, y el No Sin Música es uno de los que, desde luego, siempre recomiendo", se suma Mikel Izal a esta labor de promoción de nuestra tierra de la que dice que algún día será nombrado "hijo predilecto o me darán las llaves de la ciudad o algo", bromea, ya que son muchos los veranos los que viene disfrutando de nuestra costa (toque o no en No Sin Música) y porque siempre tiene "a Cádiz en la boca". "Los carnavales es lo que se me resiste porque siempre tenemos compromisos en esas fechas, y este año que no teníamos nada por aquí, nos salió al final Sudamérica", se lamenta el músico que, eso sí, va ganando terreno poco a poco en países como "México o Colombia" en una experiencia, la americana, que está hecha "para disfrutarla".

Izal es el cabeza de cartel del segundo día del VI No Sin Música donde también tocarán Kase O. Dorian, Zoé, Viva Suecia, Shinova, Rufus T. Firefly, Triángulo Inverso, Supersónika, San Remo y Lost Bullet. Antes, el día 19 serán Mala Rodríguez, La M.O.D.A., Sidecars, Marky Ramone, We The Lion, Dinero, La Pompa Jonda, Merche Corisco, Astropálido, Estíbaliz y Alan Nepa los que pasen por los dos escenarios del Muelle, mientras que cerrarán el día 21 Bunbury, Residente, Vintage Trouble, La Pegatina, Antílopez, Santísima, Los Labios, The Milkyway Express, La Tarambana, El Lobo en Tu Puerta y Last Drop.