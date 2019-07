‘La Tarambana’ y Jenny & The Mexicats’, juntos en el single ‘Estamos bien’

‘La Tarambana’, el grupo de Dani Quiñones (Los Delinqüentes y Smilling Bulldogs), presenta ‘Estamos bien’, segundo videoclip y single extraído de su segundo álbum, ‘La batalla de los tontos’, en el que participan ‘Jenny & The Mexicats’, una canción que ha superado las 25.000 escuchas en ciudades mexicanas como Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey. El videoclip ha sido dirigido y realizado por Warm Film Studio y ha contado con Joey Mena como VFX, y con Marcos Pérez e Irene García, como bailarines protagonistas.

‘Jenny & The Mexicats’ acaban de editar ‘El Telón’, single y videoclip de adelanto de su cuarto álbum, grabado en colaboración con Vetusta Morla. La relación entre ‘Jenny & The mexicats’ y ‘La Tarambana’ se remonta a un trabajo de colaboración entre José Amosa, teclista de ‘La Tarambana’, y la banda mexicana, así como porque ‘Jenny & The Mexicats’ incorporaron a su repertorio de directo la canción ‘La Cacerola’ incluido en el disco ‘Los Hombres de las Praderas y sus Bordones Calientes’ de Los Delinqüentes.

‘La batalla de los tontos’ se publicó el pasado mes de mayo y fue grabado por Dani Quiñones, voz y guitarra; Diego Pozo, guitarra; Ernesto Marín, bajo; Jose Amos, teclados, y Fran Santamaría, batería, para el sello LB Discos. La producción ha sido realizada por Josema Pelayo, Dani Quiñones y Diego Pozo, mientras que a los mandos de las máquinas ha estado Lele Leiva. Y la portada diseñada por Paco del Ojo.

Las próximas fechas de conciertos serán 14 julio, Sala Nahu, Cádiz; 19 julio, Buena Vida, El Palmar; 3 agosto, Ojana, Los Caños; 4 agosto, Buena Vida, El Palmar; 16 agosto, Kapote, Valdelagrana; 7 sept., Festival Bahía Sur, San Fernando; 8 sept., Provincia de Cáceres; 13 sept., Feria de Las Cabezas de San Juan; 14 sept., Sala Nilo, Jerez; y 13 diciembre, Taberna JJ, Granada.