La banda extremeña de rock The Buzzos celebrarán su 20 aniversario éste sábado 15 en Jerez

The Buzzos acaban de publicar "XX" (Maldito Records). Se trata de una celebración por todo lo alto de sus dos décadas de trayectoria. 20 años con sus luces y sus sombras, sus sonrisas y sus lágrimas... y con su dosis habitual de voltaje. Consta de 11 cortes: 10 temas apilados bajo el polvo, recuperados y regrabados, inéditos o de álbumes anteriores a la actual etapa de la banda y que no fueron editados nunca de manera oficial, aderezados con unas colaboraciones de lujo, músicos hermanos que no han dudado en sumarse a este vigésimo aniversario. A ellos se suma como primer adelanto el nuevo single, "My Disease".

Además, The Buzzos presenta también un documental, ya disponible en YouTube, que repasa la trayectoria musical y personal de esta banda que desde 2002 tuvo a bien embarcarse en un viaje que aún está lejos de terminar. Desde entonces, han realizado cientos de conciertos, en salas y festivales, compartiendo escenario con algunos de los mejores artistas nacionales e internacionales.

Después de grabar algunas maquetas y eps como “Rock´n´roll suicide”(2002), “Lonely boy ep”(2003), “Buzz on the tracks”(2006), “Kings without a crown”(2008) o "New age of rock´n´roll"(2010), y un primer disco autoeditado como “Take it like a man”(2004), The Buzzos publicaron en 2011 su segundo disco, “Nowhere train”(Maldito Digital Records) grabado por Carlos Calderón en Rec Division (Madrid) y masterizado en los estudios Soundmasters de Londres, por Kevin Metcalfe (Queen, David Bowie, U2, Robert Plant ,The Who…). El disco tuvo buenísimas críticas tanto en internet como en revistas especializadas.



Ganaron el Festimad Taste, Mejor Grupo y Mejor Guitarrista, entre más de 1000 bandas. Fueron escogidos entre más de 1600 bandas para participar en la gira GPS “Girando por salas”. Además, la prestigiosa revista inglesa CLASSIC ROCK MAGAZINE, escogió el tema "New age of rock´n´roll" para incluirlo en el cd "Behemoth", que incluye a las mejores bandas emergentes del mundo en 2012. En diciembre recogen el premio Extremeña Sonora a la Mejor canción por “New age of rock´n´roll”.



El 1 de septiembre de 2014 editan “Lazy Days Vol.2”, siento este nuevo ep un punto y aparte en la trayectoria de la banda.

The Buzzos volvieron en noviembre de 2015 con “Lazy Days Vol. 1”(Maldito Digital). La nueva formación de la banda y el comenzar a trabajar con Luis Miguel García en los Estudios Sonak hizo que los nuevos temas fueran lo mejor que la banda grabase hasta el momento. Durante 2 años el grupo se embarca en una de sus giras más extensas.

En 2018 la banda edita "Red"(Maldito Records), de nuevo en Sonak y es probablemente el disco con mejores críticas que hayan grabado.



En 2022 The Buzzos cumplen 20 años de actividad y para celebrarlo editan "XX" y el documental "20 años de rock” y saliendo de gira tendremos la gran suerte de tenerlos en Jerez en Sala La Comedia a las 22:00 horas(C/Clavel 32).