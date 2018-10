El reparto de 'The Crown' comienza a aterrizar en Jerez

Hace ya semanas que el equipo de la serie 'The Crown' empezó a llegar a Jerez, sede principal del rodaje que la productora Netflix eligió para las escenas que ya se están grabando en Andalucía.Sin embargo, hasta el pasado fin de semana no han comenzado a dejarse ver algunos de los componentes del reparto y ha sido gracias a las fotografías que están colgando algunos fans en sus perfiles de redes sociales.Existe un gran mutismo en torno al rodaje y se han pactado condiciones de confidencialidad con los proveedores locales de la productora, de ahí que hasta ahora sólo ha sido posible conocer la presencia de algunos actores por imágenes tomadas por particulares.Es el caso de Helena Bonham Carter, que debuta en esta tercera temporada interpretando el papel de la Princesa Margarita, hermana de la Reina de Inglaterra, cuyo personaje también estará a cargo de otra debutante en los nuevos capítulos, Olivia Colman.

Ex pareja de Kenneth Branagh y de Tim Burton, la actriz británica Helena Bonham Carter fue nombrada Comendadora de la Orden del Imperio Británico en 2012 y se da la circunstancia de que ahora dará vida a una de las integrantes de la Familia Real de su país.A Bonham Carter se la ha podido ver pasear estos días por diferentes rincones del centro de Jerez como la plaza de la Asunción, en uno de cuyos bares estuvo un tiempo en su terraza tomando una consumición. También se la pudo ver en la zona de la calle Pizarro y en la plaza Aladro.La actriz no tuvo ningún inconveniente en posar con numerosos fans que la reconocieron y que se le acercaron para inmortalizar el momento.

En las últimas semanas parte del equipo técnico de rodaje, formado por más de medio centenar de personas que están alojadas en un hotel de la ciudad, ha visitado diferentes lugares turísticos y bodegas, eso sí, en su caso sin llamar la atención.Está previsto que el rodaje de las primeras escenas de 'The Crown' en Jerez se lleve a cabo en los próximos en diferentes localizaciones, entre ellas el entorno de la Alameda Cristina.Para el rodaje, la productora cuenta con unos 150 extras que fueron elegidos en la ciudad el pasado mes de agosto por una agencia de casting.El rodaje de escenas ya ha comenzado en otros puntos de Andalucía, como la localidad de San Fernando.