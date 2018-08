Una ciudad muy de película

Jerez se convertirá durante el próximo mes de octubre en una ciudad de película. La serie internacional 'The Crown' rodará su tercera temporada por diferentes localidades andaluzas y Jerez es una de ellas. Sus murallas y callejuelas se convertirán en el mejor escenario que refleje la época de los años 60.

Durante el día de ayer, el centro social Blas Infante, sito en la avenida de Nazaret, acogió la selección de extras para la producción televisiva de carácter internacional que rodará el próximo lunes en Algeciras y el miércoles en Fuengirola (Málaga). El casting comenzó a las 11 horas en horario ininterrumpido y tuvo una duración de 8 horas, finalizando a las 19 horas con más de 300 participantes. "El jueves estuvimos en Sevilla y paramos en el 490. Continuando a partir de esa cifra, hoy ya vamos por el 650. La gente se está animando a participar. Quién sabe si de todos los extras que se seleccionen sale alguna figuración especial", apuntó Pilar Molla, directora de casting de extras de la productora.

La historia de la serie internacional transcurre en la época de los años sesenta

Por el salón del Blas Infante pasaron multitud de perfiles de personas. De diferentes razas, de distintas localidades de alrededor y sobre todo, con edades muy dispares. Desde la productora internacional se precisaban hombres y mujeres mayores de edad con rasgos latinos y anglosajones, del norte y este de Europa; morenos, pelirrojos y rubios, sin mechas ni tatuajes visibles. "Ahora el casting es muy amplio. Buscamos gente de todas las edades y muchos rubios, pelirrojos y algunos latinos mediterráneos. Lógicamente, sin ningún tipo de tinte en el pelo en ambos casos puesto que en esa época, las mechas no existían", explica, riendo la responsable de la selección de figurantes.

'The Crown' cuenta la "historia de la relación entre dos de las direcciones más famosas del mundo: el Palacio de Buckingham y el número 10 de Downing Street, y las intrigas, amores y maquinaciones detrás de los eventos que formaron la segunda mitad del siglo XX", según recoge la web oficial de Jerez Film Office, entidad dedicada al cine que ha colaborado en la organización del casting para la serie, que rodará en Jerez entre el 8 y el 24 del próximo mes de octubre y se emitirá a nivel mundial.

Desde la productora señalan que "hay muchas ciudades andaluzas donde puedes rodar cualquier tipo de escena que quieras reflejar porque se asemeja a muchas situaciones históricas. Andalucía tiene buena luz y muy buen clima para ello".

En un salón contiguo al espacio donde guardaban cola los participantes del casting una vez rellena una hoja con toda la documentación necesaria, esperaban los posibles futuros figurantes de 'The Clown' mientras cientos de jerezanos y vecinos de localidades cercanas ejercían su mejor posado. Dionicio Alavi, residente de El Puerto, convierte esta experiencia en su tercer casting y asegura que no tiene formación en arte dramático "aunque le encantaría". "He sido figurante para Movistar y para TVE en 'El Ministerio del Tiempo'. Por mis rasgos bolivianos he tenido la oportunidad de que me hayan seleccionado y estoy muy orgulloso de ello", comentó a este medio.

En la silla de al lado, se sienta María Isabel Alarcón, una jerezana que participó hace más de veinte años en una serie rodada en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto. "He venido corriendo del trabajo cuando lo he leído en el periódico. Esto sería un extra en mi sueldo y me vendría muy bien, aunque todo lo que sea una nueva experiencia me encanta. Cuando era joven también participé en una serie americana que se rodó en el circuito y me gustó", explicó. A la izquierda José Carlos Aguilocho, que cumple "su primera experiencia televisiva". "Me enteré por Facebook y aquí estoy. Es mi primera vez pero quizás me pica el bicho y vengo a más cosas así. Jerez tiene historia, su Alcázar, sus bodegas, la catedral y la Alameda Vieja, que si se ambientan, se pueden recrear los años 60 perfectamente. Esto es digno de película. Es más, aquí por desgracia, todavía hay gente que vive en esa época", concluyó el joven.