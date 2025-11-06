Laura Gallego desatará la locura con una sesión DJ de copla y electrónica en el Fulanita Fest 2026

Fulanita Fest 2026, que celebrará su quinta edición del 29 al 31 de mayo de 2026 como el mayor festival lésbico de Europa, ha dado a conocer la composición de su cartel de artistas, que liderará la cantante Chanel, y que contará, además, con la destacada actuación de la artista jerezana Laura Gallego con su rompedor DJ set de coplas y electrónica.

La Fulanita Experience dará inicio el viernes 29 de mayo en el Castillo Sohail de Fuengirola con una potente Fiesta de Bienvenida que contará con live shows de Aiko (representante de Eurovisión 2024) y Laura Gallego, además de las sesiones de DJ de alto calibre de Lunnas DJ, Cori Matius DJ y Mery Martín DJ.

Rocío Jurado, Isabel Pantoja, Rocío Dúrcal mezcladas con bases electrónicas

La organización del evento anticipa que el espectáculo de Laura Gallego desatará la locura "porque la copla se ha soltado la coleta y se ha ido de fiesta".

La cantante jerezana se sube al escenario "para mezclar, cantar y desatar la locura con una sesión explosiva donde los himnos de Rocío Jurado, Isabel Pantoja, Rocío Dúrcal y otras leyendas se reinventan con bases electrónicas, ritmos salvajes y mucha purpurina".

Además destacan que, "aquí no solo se pincha, también se canta en directo. Laura lo da todo al micro, mezclando tradición y electrónica con una voz que sigue poniendo los pelos de punta con un cuerpo de baile de gogós y drags con una diva que no conocerá el freno. Será una verbena queer, una rave folclórica, una fiesta total donde la copla sevuelve pista, el drama se baila y la diversidad se celebra a gritos".

"Aquí cabemos todos: folclóricas, modernas, señoras y todo el que venga con ganas de liarla bien. La copla nunca sonó tan perra, tan libre y tan divertida.Voz en directo, beats potentes y fantasía garantizada", aseguran los promotores.

Cartel de la Fiesta de Bienvenida del Fulanita Fest 2026 con la actuación de Laura Gallego

Trayectoria de Laura Gallego: de cantar copla a su innovador DJ set de copla electrónica

En 2008, con tan solo 16 años y animada por su entorno, Laura Gallego decidió presentarse al programa de Canal Sur TV Se llama Copla. Su talento, fuerza escénica ycarisma la convirtieron en la gran ganadora del certamen, conquistando tanto aljurado como al público. Desde entonces, Laura se ha consolidado como uno de los grandes referentes de la copla española contemporánea.

A lo largo de su carrera ha recorrido toda Andalucía y buena parte de España, actuando en algunos de los mejores teatros y espacios escénicos del país. Además,cuenta con tres álbumes propios: Castillos de Sal, Vintage y Sin Fronteras, donde demuestra su versatilidad y su capacidad para mantener viva la esencia de la copla mientras explora nuevos sonidos y estilos.

En 2025, dio un paso más allá con su innovador DJ set de copla electrónica, protagonizando un espectáculo histórico en la Plaza de España de Sevilla con motivode la celebración del Orgullo, ante más de 18.000 personas. Una noche mágica en laque tradición, diversidad y libertad se unieron al ritmo de los grandes himnos de siempre, convertidos en pura fiesta y emoción.

Fulanita Fest 2026: Agenda Cultural y Programa de Eventos

Lugar: Fuengirola (Málaga) Fechas: Del 28 al 31 de mayo de 2026 Primer avance de cartel: Chanel

Jueves 28 de mayo: Muestra de Artistas Andaluzas

Hora: 21:30h

Lugar: Puerto Deportivo de Fuengirola

Detalles: Evento gratuito. Actuación de las tres finalistas del certamen para el "empoderamiento" del talento femenino andaluz. El premio incluye abrir el escenario del Fulanita Fest 2027 y actuar en el Orgullo de Madrid.

Viernes 29 de mayo: Fiesta de Bienvenida

Lugar: Castillo Sohail

Detalles: El arranque musical con «live shows» de "Aiko" (Eurovisión 2024) y "Laura Gallego". Sesiones de DJ con "Lunnas DJ", "Cori Matius DJ", "Mery Martín DJ" y "Adame DJ".

Sábado 30 de mayo: Fulanita Fest Marenostrum

Hora: Desde 17:30h

Lugar: Marenostrum Fuengirola

Detalles: La jornada principal del festival con la actuación de "Chanel". Un evento frente al mar con más conciertos, DJS, zona de «Food Truck» y actividades. Punto de encuentro para miles de mujeres LBT de todo el mundo.

Domingo 31 de mayo: Fiesta Brunch de Clausura

Hora: 13:00h - 23:00h

Lugar: Castillo Sohail

Detalles: La gran despedida con la "Gran Paella Bollera", «Food Trucks» (incluyendo opciones «gluten free») y las mejores sesiones de "DJS" con novedades «super top».

Actividades Paralelas: «Fulanita Experience»

El festival ofrece una semana completa de actividades deportivas, culturales y de ocio. Incluye un "Ciclo de cine LBT" y jornadas de fútbol, vóley y baloncesto femenino.

Fulanita Fest en Familia: Se ha habilitado un espacio seguro e inclusivo para las **familias diversas**, con actividades en la playa, zonas de juegos y entretenimiento para todas las edades.