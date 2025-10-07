La cantante Laura Gallego, sobre su pueblo de Cádiz: "Lo amo por su belleza única"

La cantante jerezana Laura Gallego, conocida por su poderosa voz y su carisma andaluz, no olvida de dónde viene. Aunque los escenarios la han llevado por toda España y buena parte de Europa, su corazón sigue anclado al pueblo que la vio crecer, Algar, una pequeña joya blanca enclavada en la Sierra de Cádiz. En una reciente entrevista para el canal de YouTube Hoy conocemos a…, la artista volvió a dejar claro que su amor por su tierra natal sigue intacto.

"Yo estoy enamorada de mi pueblo, que es Algar, porque por mucho que viajo nunca encuentro uno tan bonito", confesaba con una sonrisa al ser preguntada de qué pueblo o ciudad estaba enamorada.

Estas palabras, sencillas pero cargadas de sentimiento, reflejan el profundo arraigo de la cantante a sus orígenes. Algar, con sus calles encaladas, su entorno natural y su ambiente cercano, representa para Laura mucho más que un punto en el mapa: es su refugio, su inspiración y el lugar donde comenzó su sueño artístico.

Nacida en Jerez de la Frontera, pero criada en Algar, Laura Gallego saltó a la fama tras ganar la segunda edición del programa Se llama copla de Canal Sur. Desde entonces, su carrera ha estado marcada por el respeto a las raíces y el orgullo de ser andaluza. En cada actuación, ya sea en grandes teatros o en festivales populares, la artista lleva consigo una parte de su tierra, de su gente y de esa autenticidad que la distingue.

Laura Gallego también tiene palabras para Sevilla

En la misma entrevista, Gallego amplió su declaración de amor más allá de su pueblo natal para incluir a Sevilla, la ciudad que la conquistó desde el primer día: "También estoy enamorada de Sevilla, porque desde que llegué me resultó la ciudad más bonita del mundo", afirmó. "He viajado mucho por trabajo, y también por placer, he estado en Roma, en París… pero me sigo quedando con Sevilla".

Sus palabras resumen una relación emocional con dos lugares que representan etapas distintas de su vida: Algar, su origen, y Sevilla, su destino artístico. La capital andaluza la ha visto crecer profesionalmente, ofreciendo su voz en los teatros y participando en numerosos programas de televisión y eventos culturales. Allí ha encontrado una segunda casa, sin olvidar la primera.

El discurso de Laura Gallego es también una declaración de amor a Andalucía, a su forma de vivir y sentir. Su acento, su forma de expresarse y su manera de valorar lo cotidiano hablan de una artista que se mantiene fiel a sí misma en un mundo donde la fama suele borrar los orígenes.

Quizá ese sea uno de los secretos de su conexión con el público: su autenticidad. Lejos de las etiquetas y los artificios, Gallego representa una voz que canta desde la emoción y la memoria. En sus canciones y entrevistas late siempre la nostalgia de las calles blancas de Algar, los aromas de la sierra y la calidez de una comunidad que la vio crecer.

"Mi pueblo es Algar y mi ciudad es Sevilla", concluye. Una frase que resume, en apenas unas palabras, toda una forma de entender la vida.