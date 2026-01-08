La Antología de Jerez Anticuario 'Desde la Frontera' participará en Cádiz en la Pestiñada 2026

La Antología de Jerez Anticuario 'Desde la Frontera', durante un actuación reciente

La Pestiñada 2026, primer evento gastronómico del año relacionado con el Carnaval de Cádiz y preámbulo del inicio del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) en el Gran Teatro Falla, contará con representación jerezana.

Y es que Antología de Jerez Anticuario 'Desde la Frontera' será uno de los cinco grupos que actuarán la tarde del sábado 10 de enero en la plaza Fragela en la XXXVI Pestiñada Popular, primera cita del calendario de eventos gastronómicos del Carnaval de Cádiz y en el que se reparten gratuitamente 10.000 pestiños junto a litros de anís.

Antología 'Desde la Frontera', una Asociación Cultural Carnavales jerezana nacida en 2023, cantará junto a Suena Navidad (Zambomba gaditana), Paté de Gabacho (Minicoro), Antología Los Cleriguillos y Antología "Cádiz de mil colores".

Esta agrupación carnavalesca jerezana cuenta con la dirección artística de José Luis Porrón y con dirección musical de Manuel Gamboa y Marcos Trujillo.

A pesar de su corta trayectoria como grupo ya acumulan varios reconocimientos como el segundo premio en el Concurso de Antologías Carnavalescas de la AVV Murallas de San Carlos, el primer premio en el XIII Concurso de Tangos y Pasodobles Peña ‘Paco Alba’, el quinto premio en el Concurso de Antologías de la AVV del Mentidero y cuarto clasificado en el Concurso de Antologías Plaza Mina.