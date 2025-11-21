La Asociación Pie de Página entrega el Premio de Poesía 'Julio Mariscal Montes' a Sandro Luna

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, acompañada por el delegado de Cultura, Francisco Zurita, ha asistido a la entrega de premios del certamen de poesía 'Julio Mariscal Montes' organizado por la Asociación Pie de Página y que se ha celebrado en la Sala Pescadería Vieja. La alcaldesa ha felicitado al ganador de este primer certamen, Sandro Luna, y la Asociación por la organización de este certamen "que encaja con los ideales y los valores que quiere transmitir Jerez como ciudad candidata a Capital Europea de la Cultura 2031. Es un certamen que ha sido todo un éxito como lo demuestra que se hayan presentado 193 obras no sólo de España sino de Latinoamérica. Es un certamen, por tanto, integrador y que recuerda además a un gran poeta, Julio Mariscal, en el día de su nacimiento. Un poeta que forma parte de la Generación de los 50 junto a otro gran ilustre escritor jerezano como Caballero Bonald".

El ganador del certamen Sandro Luna nació en la localidad Barcelona de L' Hospitalet de Llobregat, es licenciado en Filosofía por la Universidad de Barcelona y ha estudiado además Filología Hispánica, Filología Catalana e Historia del Arte en la misma universidad. Ha publicado varios libros de poesía y en la actualidad es profesor de secundaria de Lengua y Literatura castellana, Filosofía e Historia.

Al certamen se han presentado 193 obras y el premio ha consistido en una pieza escultórica y 1.500 euros en metálico. Los miembros del jurado han sido José Mateos, Pedro Sevilla, Amalia Bautista y el presidente de la Asociación, Francisco J. Márquez, con voz pero sin voto.

El acto ha contado con la actuación musical de Pequeño Orfeo y la lectura de poemas de Julio Mariscal por parte de los alumnos de 6º de Primaria del CEIP Luis Vives Alejandro Fernández, Feyder Cantillos y Jouhaina Sadowui.

Cabe recordar que la Asociación Cultural 'Pie de Página', creada hace 15 años, se reactivó el pasado mes de enero con un acto celebrado en la Librería Luna Nueva, con la colaboración de la Fundación José Manuel Lara. Este evento marcó el comienzo de una nueva etapa para la asociación, cuyo principal objetivo es promover la poesía y llevar a cabo actividades en torno a este género literario.