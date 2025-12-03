El Ateneo de Jerez ofrecerá este jueves su recital poético 'Voces para la Navidad'

Parte del cartel del recital con música 'Voces para la Navidad' en el Ateneo de Jerez

Las Secciones de “Poesía”, “Jerez y su cultura” y la “Camerata” del Ateneo de Jerez, ofrecen este jueves 4 de diciembre a las 19:30 horas, el recital navideño “Voces para la Navidad”, en esta ocasión en la Casa Palacio San Lucas ubicada en la plaza de San Lucas número 3 (frente a la iglesia de este mismo nombre) de la ciudad de Jerez.

La entrada a este evento navideño es libre hasta completar aforo.

Como cada año, el Ateneo de Jerez ofrecerá su recital musical y poético navideño con poetas jerezanos.

Este año participarán, con poemas propios, los poetas, Josefa Parra, Manuel Saborido, Francisco J. Márquez, Isabel de Rueda, Manuel Morilla, Patrizio Pérez, Eugenio Barriola, Juan José Gutiérrez, Josefa Roldán, María Gloria Prieto y Juan F. Sánchez.

En el evento, también participará la Camerata del Ateneo de Jerez que ofrecerá canciones navideñas y Jairo Lebrón de los Ríos, una promesa joven pianista que participará gracias a la colaboración del centro de estudios musicales Musicry.

Gracias al ofrecimiento de la familia Quintana Rojo, reconocida en 2016 con el Premio Ciudad de Jerez por la rehabilitación y conservación de esta Casa Palacio, el habitual recital navideño que ofrece el Ateneo de Jerez a la ciudad, se realizará en este escenario histórico único e inigualable.

Tras la celebración del recital, el Ateneo de Jerez ofrecerá un Jerez de honor con el que los asistentes podrán brindar por un nuevo año 2026 en el deseo de que nuestro mundo avance en concordia y paz.