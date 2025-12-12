La Camerata del Ateneo de Jerez ofrecerá este año tres conciertos de Navidad

La Camerata del Ateneo de Jerez ofrecerá en nuestra ciudad, y tal como otros años, tres conciertos de Navidad en las próximas fechas, empezando por este viernes 12 en los Claustros de Santo Domingo, el domingo 14 en la iglesia de San Marcos y el viernes 19 en la iglesia de San Pedro, todos en el mes de diciembre de este 2025.

Los conciertos comenzarán a las 20:00 horas excepto en la iglesia de San Marcos que, por razones de las actividades de esta parroquia, lo será a las 19:30 horas.

La entrada es libre hasta completar aforo.

Dirigida por la soprano cubana Emelina López Morejón, la Camerata del Ateneo de Jerez nació hace doce años como un espacio de formación y creación vocal para lo que contó con la experiencia y la trayectoria de su directora.

Este coro de voces “a cappella” ha ofrecido durante más de una década numerosos conciertos, consolidándose como una de las agrupaciones vocales más destacadas de la provincia de Cádiz.

Actualmente, está integrada por 32 voces ateneístas.

Cada año, la Camerata del Ateneo ofrece diferentes conciertos, entre otros, los relacionados con la Navidad.

Entre los Ateneos de Andalucía, solo los de Sevilla y Jerez cuentan con una camerata entre sus actividades culturales, un hecho que otorga un valor añadido a este proyecto coral del Ateneo de Jerez.

El programa concreto de este concierto que ahora se ofrece, incluye canciones navideñas con piezas clásicas, ampliamente conocidas, como otras de diferentes países que conformarán este nuevo repertorio navideño de la Camerata del Ateneo de Jerez.