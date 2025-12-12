Domingo Martínez González ingresa en la Real Academia de San Dionisio

La Real Academia San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras de Jerez de la Frontera celebró este jueves 11 de diciembre de 2025 el acto de ingreso como académico correspondiente de Domingo Martínez González, artista gráfico, investigador y docente, quien pronunció la conferencia titulada 'Gyotaku: testimonio gráfico y compromiso sostenible', última sesión del ciclo académico 'Jerez, Siempre' del presente curso 2025.

La presentación del conferenciante estuvo a cargo del académico de número Eugenio J. Vega Geán, quien destacó con especial énfasis que el ingreso de Martínez "no responde a un debut ni a una consagración, porque su participación trasciende y acrecienta exponencialmente el prestigio de este ciclo".

Vega subrayó la dimensión intelectual y creadora del nuevo académico, recordando una trayectoria marcada por la inquietud, la experimentación y el compromiso con la comunidad artística y educativa.

Currículum de Domingo Martínez González

Realizó un detallado recorrido por su amplio y diverso currículum, que abarca desde la fundación de revistas, la ilustración, la maquetación o la autoría de publicaciones, hasta su colaboración con instituciones y organismos de relevancia nacional e internacional —Ayuntamiento de Jerez, Consejo Regulador, Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, Casa de la Provincia, Reales Alcázares, Junta de Andalucía, y esta casa, Diario de Jerez, entre otros—.

Subrayó asimismo su sólida formación académica, su papel como docente y su etapa como director de la Escuela de Arte de Jerez entre 2004 y 2011.

Vega Geán elogió también la fructífera trayectoria artística que comparte con Gabriela Diosdado Selma como DÚO Equipo Creativo, un binomio que "está aportando nuevas y valientes experiencias al arte contemporáneo a través de la estampación sostenible y las técnicas no tóxicas".

En su intervención, Domingo Martínez recorrió a una reflexión clásica para subrayar que la técnica Gyotaku representa "lo contrario de aparentar más de lo que se es".

Una manifestación artística honesta, directa, que recoge la huella real y fiel de la naturaleza. Desde los primeros compases de su conferencia, el académico contextualizó Gyotaku dentro de un proceso de investigación continuado sobre técnicas de grabado no tóxicas, en coherencia con la trayectoria del DÚO Equipo Creativo.

Explicó que la evolución del lenguaje gráfico en los últimos siglos, unida a la necesidad de proteger la salud del artista y el medio ambiente, ha impulsado a escuelas, universidades y talleres de todo el mundo a buscar alternativas sostenibles al grabado tradicional.

Martínez citó a autoras y especialistas como Eva Figueras Ferrer, Ana Bellido o Carolina Diéguez, quienes coinciden en que el grabado contemporáneo debe conjugar innovación, seguridad y responsabilidad ambiental. También aludió al trabajo de numerosos artistas y centros pioneros europeos cuyas investigaciones han alimentado su propio proceso creativo.

Gyotaku, técnica artísrtica nacida en Japón en el siglo XIX

El nuevo académico explicó de manera minuciosa cómo Gyotaku —una técnica nacida en Japón en el siglo XIX para registrar fielmente las piezas capturadas por pescadores— se ha convertido en una herramienta artística contemporánea capaz de unir tradición, sostenibilidad y experimentación.

Describió sus aplicaciones, su componente lúdico, su fidelidad documental y su capacidad para generar imágenes de enorme iconicidad.

Durante su exposición, repasó además los numerosos espacios en los que DÚO Equipo Creativo ha mostrado obras realizadas con este procedimiento: desde la sala El Pirata de Los Caños de Meca a los Baños Árabes de Jerez, el Castillo de San Sebastián en Cádiz, la Universidad de Salamanca, Isla Cristina, Alcalá de Guadaíra, Rota, Chiclana, Sevilla o los Claustros de Santo Domingo, entre muchos otros. Una trayectoria expositiva que evidencia el alcance y madurez de su investigación.

Martínez subrayó que Gyotaku ofrece «una solución eficaz para registrar metódica y fielmente una pieza», al tiempo que constituye un camino fértil para los artistas que exploran el grabado sostenible. Citó al artista Joan Fontcuberta para recordar que, en un mundo dominado por las apariencias, esta técnica rescata la verdad del objeto representado: su silueta, sus texturas, su huella física.

La Real Academia San Dionisio celebra el ingreso de Domingo Martínez González en su nómina de Académicos Correspondientes, reconociendo su aportación al pensamiento artístico, su compromiso con la sostenibilidad y su dedicación a la enseñanza y la creación gráfica. Su brillante conferencia puso el broche final al ciclo «Jerez, Siempre», consolidando su prestigio y reafirmando la vocación de la institución por la difusión del conocimiento y el arte en todas sus manifestaciones.

Tras las palabras finales del presidente, Juan Salido Freyre, la sesión concluyó descubriendo una preciosa obra del nuevo académico correspondiente, donada a la institución académica jerezana.