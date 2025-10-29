La candidatura de Jerez 2031 vive un intercambio juvenil europeo a través de la cultura y la música

El delegado de Cultura, Grandes Eventos, Patrimonio Histórico y Capitalidad Europea de la Cultura, Francisco Zurita, ha dado la bienvenida en el Palacio Villapanés a un grupo de jóvenes artistas procedentes de Berlín, que participan estos días en un programa de intercambio juvenil con la Asociación Cultural Flamenca Acompasarte, compañía de Nerja.

El proyecto, subvencionado con fondos europeos, promueve la convivencia, la integración y el diálogo cultural entre jóvenes de ambos países, utilizando el arte, la música y el flamenco como lenguajes universales de aprendizaje y conexión. En total, participan 20 jóvenes, 10 de Alemania y 10 de Jerez, acompañados por sus monitores, en una experiencia que incluye talleres, visitas culturales y actividades de creación artística conjunta.

Durante el encuentro, el delegado de Cultura ha destacado “la enorme oportunidad que representa para Jerez acoger proyectos europeos que fomentan la diversidad, la inclusión y la cooperación entre jóvenes”. Asimismo, ha subrayado que este tipo de iniciativas “refuerzan el espíritu de la candidatura Jerez2031, Capital Europea de la Cultura, porque muestran al mundo una ciudad abierta, integradora y orgullosa de su identidad cultural”.

La iniciativa ha sido impulsada por la organización alemana Das Kombinat, en colaboración con Belén Heredia, presidenta de la Asociación Cultural Flamenca Acompasarte, entidad fundada en 2022 que trabaja por la difusión de la cultura del pueblo gitano, la igualdad de derechos y la no discriminación. El grupo alemán, especializado en fotografía y vídeo, desarrollará en Jerez un pequeño documental sobre la experiencia, mientras participa en un completo programa de actividades.

Por su parte, los jóvenes jerezanos, de entre 12 y 22 años, estudiantes de ESO y Bachillerato de distintos centros educativos de la ciudad, vivirán esta experiencia de intercambio como una oportunidad de aprendizaje mutuo y, en los próximos meses, viajarán a Berlín para continuar el proyecto.