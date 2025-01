El Canijo de Jerez une su voz a la última campaña de SEO/BirdLife

Jerez/“Es algo ilógico, irónico, cero ecológico… Es eco-ilógico si las renovables no son responsables”. Se trata del estribillo del tema musical de un corto animado en el que han unido sus voces tres reconocidos artistas del panorama musical español, el Canijo de Jerez, Eva Amaral y Albertucho, y la actriz multidisciplinar Masi.

Todos colaboran de forma altruista en la campaña Eco-ilógico de la ONG SEO/BirdLife que defiende unas “Renovables Responsables”.

Con ella quieren dejar claro que las energías renovables, "si bien son imprescindibles para una transición energética que haga frente a la crisis ecológica que atraviesa nuestro país y el planeta, no pueden ubicarse en lugares sensibles para la biodiversidad y las poblaciones locales", señala la entidad en un comunicado.

El despliegue de las energías renovables es clave para combatir el cambio climático, pero una implementación irresponsable de las mismas agrava los efectos negativos sobre la biodiversidad.

El último informe técnico de SEO/BirdLife – “De lo eco-ilógico a lo responsable: planificar energías renovables para proteger la biodiversidad” – muestra los impactos derivados de la implantación de centrales eólicas y solares en lugares no adecuados para ello. Asimismo, pone de manifiesto que las colisiones con aerogeneradores en los parques eólicos son una de las principales causas de mortalidad no natural en aves en España.

En el informe se expone que la siniestralidad anual en parques eólicos es, según los últimos datos, de entre 6 y 18 millones de aves. En la actualidad, con 1.350 parques y 22.042 aerogeneradores instalados (un 29,6% más), el número de colisiones ha aumentado de manera considerable. Además, el despliegue fotovoltaico que se está llevando a cabo en los últimos años se ha proyectado en zonas eminentemente agroesteparias, perjudicando a las aves de este hábitat, que requieren grandes superficies abiertas.

Poner voz al problema

Para concienciar sobre este tema y defender una transición energética ecológica responsable y planificada, SEO/BirdLife lanza este corto animado de estilo retro, al que se han sumado los artistas junto a la banda Naked Family, responsable de la base musical. Realizado por la agencia Darwin & Verne junto al ilustrador internacional DesmunCubic, aparecen los diferentes personajes animados de Eva Amaral, que se convierte en ‘Pardeva’, una pardela cenicienta mediterránea; el Canijo de Jerez, que es ‘Sisón Canijo’, un sisón común; Albertucho es ‘Buitrucho’, un buitre leonado, y Masi representa al ‘Sol’. Juntos defienden que el desarrollo de energías renovables puede y debe ser compatible con la conservación de la naturaleza y las poblaciones locales. Porque, ¿qué sentido tiene que las energías que deben cuidar el medio ambiente contribuyan a destruirlo? Más que ecológico, parece eco-ilógico.

“La sociedad no acaba de ser consciente sobre este problema. Con esta campaña queremos transmitir que no hay oposición a las renovables, sino a la manera en la que se implantan”, señala la cantante y compositora Eva Amaral. “Es una forma bonita de explicarlo, ahondando en esas contradicciones que nos envuelven a todos y de las que muchas veces no somos conscientes – eco-ilógicos –. Las renovables tienen que ir de la mano de proyectos que sean respetuosos con el entorno, con las aves y con el resto de fauna”.

“Para SEO/BirdLife -apunta Asunción Ruiz, directora ejecutiva de SEO/BirdLife-, es necesario construir un modelo energético lógico, justo y responsable, asegurando que la transición energética sea también una transición ecológica. Para que esto suceda hay que denunciar alto y claro la incoherencia de muchas de las actuaciones que se están llevando a cabo, utilizando todas las técnicas posibles –en este caso la ironía a través de la animación ̶ , y todo tipo de altavoces, para llegar al máximo de audiencias. Quiero mostrar nuestra mayor gratitud a estos cuatro artistas que colaboran de forma decidida y desinteresada en nuestra campaña. Sus voces servirán para multiplicar el mensaje que llevamos difundiendo hace ya tres décadas: sin energía renovable responsable no habrá un futuro sano, seguro y justo para las personas y la naturaleza”.

“Un sí rotundo a las energías renovables ̶ concluye Ruiz ̶ , pero solo sin son responsables: mínimo impacto ambiental, máximo beneficio social”.

Un plan para el futuro

La participación de SEO/BirdLife desde 2019 en 596 evaluaciones de impacto ambiental (EIA) – un 59% de proyectos solares y un 35% eólicos –, junto con la colaboración del CSIC, ha permitido esbozar un planteamiento riguroso del panorama energético actual y futuro para alcanzar la neutralidad climática sin comprometer a los ecosistemas.

A día de hoy, las evaluaciones de impacto son insuficientes para evitar los impactos negativos que está teniendo el despliegue de renovables, si bien podrían evitarse en un porcentaje importante con una adecuada planificación que identifique los mejores lugares para instalar esta tecnología, reduciendo los kilómetros de sus líneas eléctricas aéreas y poniendo sistemas de detección de aves y parada automáticas de los aerogeneradores.

Solo la mitad de las comunidades autónomas cuentan con una planificación estratégica en materia energética para minimizar conflictos sociales y ambientales y son muy pocas las que poseen una zonificación espacial. Además, la mayoría de promotores no dialoga de forma adecuada con la población, y las Administraciones no propician procesos verdaderamente participativos. Tampoco existe un registro público accesible de los proyectos autorizados o en fase de autorización, a excepción de Aragón, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana y Navarra.

Las comunidades energéticas y el autoconsumo colectivo siguen bloqueados por barreras normativas que están retrasando su puesta en marcha y, aunque se han propuesto tecnologías menos impactantes, como los aerogeneradores sin aspas, no hay un fomento público ni una apuesta decidida de los promotores por impulsar nuevas tecnologías con un menor perjuicio sobre la naturaleza.

Por otra parte, aunque la reducción del consumo de energía debería ser una política clave, el mensaje que se da es el de que hay que reducir el coste de la energía, lo que transmite una idea de facilidad para seguir consumiendo lo mismo o incluso más.