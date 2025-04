El mejor repertorio de Metallica se oirá este sábado en Jerez

Jerez/'Sad but true', 'One', 'Seek and destroy', 'Master', 'Enter sandman', 'Nothing else matters' y así una abultada lista del repertorio de las canciones compuestas por la legendaria formación estadounidense de heavy metal, Metallica, se escucharán reinterpretadas, durante dos horas de concierto, por una de las mejores bandas tributo del panorama nacional y europeo.

Los responsables de este ejercicio de respeto y admiración son Metalmania que, desde 2001, rinden algo más que pleitesia a una de las bandas clave y mas exitosas de la música heavy y trash metal.

La formación actual de este grupo segoviano está liderada por Raúl Conejo a la voz y guitarra principal y Mario Iñigo en la guitarra rítmica, acompañados por Rafael Aritmendi a la batería y Héctor Lekuona al bajo.

En estos casi 25 años de trayectoria, Metalmania Metallica Show, ha dado más de 600 conciertos por toda España, tanto en salas de conciertos como en grandes escenarios entre los que se incluyen el Festival Extremúsica, Viña Rock, Festival del Oeste y Getafe en Vivo.

En sus dos horas de actuación se incluyen efectos visuales, de pirotécnia, performance y proyecciones en DVD. No faltan los clásicos de la banda de San Francisco aunque, para este concierto, anuncian un set renovado y "manteniendo la misma energía y las ganas de compartir con vosotros los mejores temas de la historia de Metallica".

Cartel del concierto de Metalmania en la sala La Guarida del Ángel de Jerez

Fecha, hora y entradas del concierto Metalmania Metallica Show en Jerez

El concierto de Metalmania en la sala La Guarida del Ángel tendrá lugar este sábado 5 de abril a partir de las 23:00 horas.

Las entradas anticipadas cuestan 12 euros y 15 en taquilla. Están disponibles en la tienda de discos Malamúsica, en entradium y en la propia sala.