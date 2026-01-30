Tres divas de la tele darán voz a la tercera edad en Jerez con la comedia ‘Pensionistas’

Loreto Valverde, Irma Soriano y Rosa Benito, tres iconos de la televisión, protagonizan la comedia Pensionistas que se pondrá en escena esteviernes 30 de enero en el Teatro Villamarta de Jerez de la Frontera.

La obra de Gabriel Esparza aborda los retos de la tercera edad en un entorno cada vez más digitalizado y complejo.

Las protagonistas se enfrentan a las nuevas tecnologías, a las dificultades económicas y a los prejuicios, pero deciden romper barreras y luchar por sus sueños sin importar las circunstancias.

Así las cosas, Pensionistas se convierte en un canto a la vida, la amistad y la resiliencia, transmitiendo el mensaje de que los sueños, con ilusión y ganas, pueden cumplirse al margen de la edad.

Pensionistas narra la historia de tres mujeres que, tras enviudar a causa del Covid 19 y contar con escasos recursos económicos, deciden compartir casa y empezar de nuevo. Lo que podría parecer un drama se transforma en una aventura divertida llena de malentendidos, ironía y humanidad.

Más allá de las risas y las situaciones cómicas, la obra pone el foco en la precariedad económica y la soledad no deseada que afectan a muchas personas mayores.

En este montaje Loreto Valverde interpreta el papel de Antonia, la más alocada y divertida; Rosa Benito da vida a Carmen, una mujer amargada y siempre en busca de conflicto; e Irma Soriano encarna a Rosa, una beata ingenua y recatada.

Durante la función sus protagonistas consiguen meter al público en la historia, haciéndole pasar por la risa, la tensión y la emoción más absoluta en escasos minutos de diferencia. “No les dejamos casi que respiren”, ha señalado Irma Soriano.

La conocida presentadora televisiva también ha querido hacer hincapié en otro de los asuntos que aborda la obra: el prejuicio de la edad. Y es que “parece que cumples una determinada edad y ya se acabó”, ha apuntado, al tiempo que ha mostrado su disconformidad con esta idea anclada en la sociedad.

Loreto Valverde ha aclarado que la obra no es sólo para un público de avanzada edad. “Nada más lejos de la realidad”, ha insistido.

“La gente mayor se siente identificada y se ríe, pero la gente joven se lo pasa bomba porque tocamos temas de actualidad como las tecnologías desde el punto de vista de señoras de entre 60 y 70 años y resulta muy gracioso”.

Valverde, que es la única de las tres protagonistas que ya había debutado con anterioridad en el teatro, ha reconocido que Pensionistas ha llegado a su vida en un momento en el que ha acogido esta propuesta como “un regalo”, al que se suma el aliciente de poder compartir escenario con “dos grandísimas mujeres” como son Irma Soriano y Rosa Benito.

La obra es la versión en castellano de la exitosa producción valenciana Pensionistes, surgida en 2020 como una respuesta cultural a la pandemia.

Desde su estreno en Donostia en septiembre de 2024, ha iniciado una gira por diversas ciudades españolas con una gran acogida.

La función tendrá lugar este viernes 30 en el teatro Villamarta a partir de las 20 horas. Las entradas tienen un precio único de 22 euros.