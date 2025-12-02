Concierto en Jerez de la banda brasileña de rock StarAce

StarAce es una banda brasileña de hard rock y folk y actuará en Jerez en La Guarida del Ángel

La banda brasileña de rock StarAce presentará su álbum de debut 'Real' en Jerez de la Frontera este próximo jueves 4 de diciembre durante un concierto en la sala La Guarida del Ángel.

StarAce es un quinteto procedente de la ciudad de Sao Paulo liderados por los hermanos Julio (voz y guitarra), Luiz (bajo) y Thomaz Starace (batería), junto a Chris Dias, (guitarrista) y Bia Tucci (teclista y vocalista).

Su estilo de música abarca el rock clásico con tintes de hard rock, blues, folk y de raíces norteamericanas.

Este primer trabajo oficial discográfico ha sido producido por David Frangioni, uno de los productores más destacados de EEUU debido a sus colaboraciones con Aerosmith, Ozzy Osbourne, Kiss, entre otros.

Estos 12 nuevos temas incluidos en 'Real' son "rock auténtico e inquebrantable, declaración contundente sobre la verdad, la perseverancia y la autenticidad en un mundo artificial. Destacan diferentes generos que van desde himnos de hard rock hasta baladas con toques folk. En el album hay canciones que capturan la evolución de la banda, desde sus inicios como rockeros brasileños underground hasta convertirse en artistas internacionales listos para dejar su huella", destacan desde StarAce.

Comenta Julio Starace en su página web, que han trabajado muchísimo este álbum, "que por fin se ha hecho realidad, es la culminación de años de trabajo que comenzaron justo después de la pandemia de Covid-19, las primeras maquetas de Mystical Cat y Dark Side, cada canción recibió un cuidado especial, se elaboró y perfeccionó desde la base de las letras y los arreglos, hasta la mezcla y la masterización".

El tema principal que da título al álbum 'Real', "funciona como una verdadera declaración de principios, realmente es más que una canción, es la proclamación de StarAce de que la autenticidad triunfa sobre la artificiosidad, que la verdad reside en la música y que la autenticidad triunfa sobre la artificiosidad, que la verdad reside en la música y que todo objetivo solo merece la pena perseguirlo si es genuino".

El álbum ha sido grabado principalmente con instrumentos en vivo "para capturar la energía orgánica, a la vez que incorpora técnicas de producción modernas".

Fecha y precio de las entradas del concierto de StarAce en Jerez

Hora y día: jueves 04 de noviembre a partir de las 22:30 horas

Lugar: Sala La Guarida del Ángel (Porvenir, 1), Jerez de la Frontera.

Precio de las entradas: 10 euros (0,80 Gastos de gestión) anticipada en este enlace.