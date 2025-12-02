La gira de Navidad 2025 de María José Santiago, plenamente solidaria

Una de las banderas de la Navidad de Jerez, María José Santiago ha decidido en este 2025 destinar cada una de sus actuaciones a fines solidarios. La artista jerezana participará en varias galas durante todo el mes de diciembre en ciudades como Málaga, Sevilla y Jerez con la intención de poner su grano de arena a diversos proyectos para los que más lo necesitan.

No es la primera vez que la cantante muestra su lado solidario, es más cada año siempre dedica alguna de sus actuaciones a este fin, mostrando de esta forma su compromiso con la sociedad.

La primera de estas actuaciones fue el pasado fin de semana en Cádiz, donde participó en la XX edición de la Nochebuena Gaditana, en un acto a beneficio de la lucha contra el cáncer infantil, y en la que fue nombrada madrina de la misma.

Sevilla le espera este jueves 4 de diciembre, cuando tomará parte en el acto a beneficio de la asociación Crecer con Futuro, en un acto que tendrá lugar en el Tablao Flamenco El Patio Andaluz. Varios días después, el 16 de diciembre, acompañará a Pitingo en un espectáculo en el Teatro Cervantes de la capital costasoleña a beneficio de la Fundación Málaga.

Dos días después, el 18 de diciembre, se desplazará hasta la localidad sevillana de Guillena para poner su arte a una gala para las personas mayores, y finalmente cerrará el año en los Museos de la Atalaya de su Jerez natal el día 27 de diciembre con otro acto solidario a beneficio de Voces Prestadas, una gala en la que compartirá escenario con varios artistas.