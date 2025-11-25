El 'outlaw country' de Bob Wayne sonará en Jerez con sus canciones de carretera y camioneros

El músico Bob Wayne, fotografiado por Magnus Wagstrom y publicado en el facebook del artista estadounidense

El músico Bob Wayne evocará este fin de semana en Jerez de la Frontera historias sobre carreteras polvorientas y camiones de carga de Norteamérica hechas canciones crudas con el mejor sello del 'outlaw country', ese género que popularizaron en los años 70 leyendas como Johnny Cash, Willie Nelson, Waylon Jennings y Kris Kristofferson, entre otros.

Wayne es un artista estadounidense, establecido en Seattle, que ronda la cincuentena y que se define como cantante, escritor de canciones, contador de historias y nómada ligado a la música country sin desdeñar al folk, soul, punk y americana.

Este forajido del country editó su primera grabación oficial, 'Outlaw Carnie', en 2010 con People Like You Records aunque ya lanzó maquetas con anterioridad grabadas por él mismo mientras giraba con su camioneta por Estados Unidos.

Entre los títulos más populares de su discografía destacan Blood to Dust (2006), 13 Truckin Songs (2007), Driven by Demons (2008), Till The Wheels Fall Off (2012), Back to the Camper (2014), Rogue (2024) y el último publicado hasta la fecha, el 13 More Truckim' songs de este año 2025.

De su trayectoria artística destacan tres curiosidades. La primera es que giró con Hank Williams III, haciendo las veces de guitarra y técnico del nieto del icono de la música country.

Segundo, es que en diciembre de 2023 firmó Santa’s Sabbath, una versión personal de canciones navideñas de temas de Black Sabbath. No en vano, Bob Wayne se inició en el mundillo artístico con una banda de metal en la que se admiraba a Pantera, Neurosis o Pentagram.

La tercera peculiaridad es su participación en el álbum Tombstone ópera con el actor James Woods y con la producción del cantante y compositor Shooter Jennings. El elepé fue grabado en California con Highway Storm Orchestra como banda de acompañamiento con Bob Wayne cantando junto a la estrella de Hollywood.

Concierto de Bob Wayne en Jerez con el respaldo de Munly J. Munly

El concierto de Bob Wayne en Jerez forma parte de una gira en España con un total de siete fechas y paradas en La Coruña, Cáceres, Zamora, Jerez, Orihuela, Valencia y Madrid.

Wayne llega respaldado por otro fuera de la ley, Munly J. Munly.

También conocido como Jay Munly o simplemente Munly, es una de las piedras angulares del sonido Denver y de su movimiento country gótico. Este subgénero de la música de raíces toma elementos del country alternativo y gótico incorporando matices de folk, bluegrass, art rock, neofolk y avant-garde para reformular su propuesta como gothic folk o Southern gothic.

Munly se ha labrado una reputada carrera desde los años 90 con la partipación en bandas como Slim Cessna’s Auto Club, Munly and the Lupercalians, Munly and the Lee Lewis Harlots y The Denver Broncos UK. Ha editado cinco álbumes en solitario, el último de ellos en 2023, 'There is no road home'.

Fecha y precio de las entradas del concierto de Bob Wayne y Munly J. Munly en Jerez

Hora y día: Domingo 30 de noviembre a partir de las 21:00 horas

Lugar: Sala La Guarida del Ángel (Porvenir, 1), Jerez de la Frontera.

Precio de las entradas: 18 euros (1,80 Gastos de gestión) anticipada en Mutick, Lisergia Grow Shop y Mala Música y 22 euros en puerta.