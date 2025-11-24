Llega a Jerez una de las mejores bandas tributo de la música indie española

Puroindie es una formación compuesta por cinco músicos que, probablemente, ofrecen, hoy en día, uno de los mejores tributos de la música indie hecha en España desde los años 80 hasta nuestra actualidad.

Este quinteto sevillano está integrado por Jose Carrasco, voces y guitarra, Gabriel Picón, teclados, Javier Picón a la batería, Antonio Aubeyzón en la guitarra y Amador Pérez de Algaba al bajo eléctrico.

El grupo maneja los principiles temas icónicos de las bandas más representativas de la música independiente española y se podrá ver este próximo fin de semana en la Sala La Guarida del Ángel.

Durane el concierto de Puroindie tienen cabida, durante dos horas de actuación, éxitos de bandas como Supersubmarina, Vetusta Morla, Izal, Los Planetas o de algunas más recientes como Arde Bogotá o Viva Suecia.

Fecha y precio de las entradas del concierto de Puroindie en Jerez

Hora y día: Viernes 29 de septiembre a partir de las 23:00 horas

Lugar: Sala La Guarida del Ángel (Porvenir, 1)

Precio de las entradas: 12, 75 euros anticipada en promoción 2x1 y 15,90 euros la entrada general.