Concierto de la Camerata del Ateneo de Jerez este viernes en la iglesia de San Pedro

La Camerata del Ateneo de Jerez cierra su ciclo anual de conciertos de Navidad este viernes 19 de diciembre a las 20:00 horas en la iglesia de San Pedro de la calle Bizcocheros, en el centro histórico.

Este evento es el último de los conciertos que viene ofreciendo el coro del Ateneo de Jerez en estas navidades y que ya se han realizado días pasados en los Claustros de Santo Domingo y en la iglesia de San Marcos.

La entrada al evento es libre hasta completar aforo.

Consolidada como una de las agrupaciones corales más destacadas de la provincia, la Camerata del Ateneo de Jerez es un coro “a cappella” que nació hace doce años como espacio de formación y creación vocal.

En la Actualidad cuenta con 32 voces ateneístas dirigidas por la soprano cubana Emelina López Morejón.

Este concierto, el último que ofrece este año la Camerata de esta centenaria institución, se llevará a cabo en un espacio con una inmejorable calidad acústica ya que la iglesia de San Pedro en que se realizará, cuenta con una bóveda que centra el espacio y que le aporta una gran capacidad sonora.

El Ateneo de Jerez, junto al Ateneo de Sevilla, son los únicos Ateneos de Andalucía que ofrecen una Camerata entre sus actividades culturales.

Estos conciertos se llevan a cabo gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Jerez y del obispado de la ciudad.