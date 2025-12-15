Concierto de las Guerreras K-Pop en el Auditorio de la Fundación Cajasol de Jerez

El fenómeno mundial de las Guerreras K-Pop llega a Jerez, al escenario del Audiorio de la Fundación Cajasol el sábado 27 de diciembre a las 12:00 horas, con recaudación a beneficio de la Guardia Romana de la Hermandad del Transporte.

Desde la organización subrayan que "por primera vez, K-POP El Concierto - Las Guerreras del Show, un espectáculo con el que vivirás la energía, la pasión y el talento que han conquistado a millones de fans en todo el mundo; una experiencia total con música, bailes y momentos emocionantes en una producción para todos los públicos", añadiendo que se trata de "un show donde los sueños, la amistad y la música se mezclan en una gran fiesta visual que te hará cantar, reír y vibrar. Prepárate para bailar, sentir y dejarte llevar por la magia del K-Pop. ¡Porque esta vez....el escenario es para ti!".

Venta de entradas online y en la taquilla de Cádiz de la Fundación Cajasol. Horario de lunes a domingos: 9.30 a 14.00 horas y 16.00 a 21.00 horas. La taquilla del Auditorio Cajasol Jerez abrirá dos horas antes el día del espectáculo.