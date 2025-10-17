La Inquisición descargará en Jerez su agresivo punk rock junto a REO y KGB

Los integrantes de la banda barcelonesa de punk rock, La Inquisición

La fabulosa banda barcelona de punk rock La Inquisición descargará su fiereza este viernes día 17 en Jerez de la Frontera dentro de su gira nacional e internacional de presentación de su último trabajo, Mundo invisible.

La formación, cercana a la escena punk, hardcore, oi!, Street rock e integrada por Rubén a la voz, Willy en la batería, Alex Cirro al bajo y Alex Montoro en la guitarra solista actuará en La Guarida del Ángel a partir de las 21:00 horas (apertura de puertas).

Como destaca su oficina de representación, Hfmncrew, La Inquisición intenta, desde 2015, "huir de los tópicos del género y buscando un estilo propio, manteniendo una filosofía oscura, hermética y agresiva a partes iguales…".

Han editado tres epés, el homónimo La Inquisición (Contra / Common People / Oi! the Boat) en 2015, Verdadera Fe (Contra / Common People) en 2016 y Uróboros (2022), y tres álbumes LVX (HFMN / Contra / LSM) en 2018 , Tenevrae en 2020 y Mundo indivisible (HFMN CREW distribuido por Altafont) en 2024.

Llegan a Jerez tras recorrer durante el último año diferentes localidades del país presentado su reciente elepé y, ahora en noviembre, emprenden una gira latinoamericana que los llevará a Chile, Colombia, Costa Rica y México.

REO y KGB juegan en casa

Estarán secundados por dos bandas de la escena local de Jerez como son REO y KGB.

La primera, REO, es de sonido street punk / Oi!, y lanzó en verano 2023 su primer larga duración, "La Marca Maldita" y en diciembre de 2024 el segundo LP, “Con Dolor".

"Con un estilo que mezcla el youth crew y la melódica propia de la zona, REO es una formación nueva, pero con músicos veteranos, algo que se refleja en cada acorde. Rodeada de la oscuridad que caracteriza al género, la banda busca romper las cadenas que nos aprisionan y liberarnos de nuestros miedos a través de su música", destacan desde Hfmncrew

Komando Garum Band escribre letras subversiva, escupe verdades incómodas a golpe de distorsión, actitud y mensaje.

Su management habla de un "Punk rock sin filtros y con toda la rabia desde Jerez de la Frontera. 𝐊𝐎𝐌𝐀𝐍𝐃𝐎 𝐆𝐀𝐑𝐔𝐌 no viene a pedir permiso, viene a gritar lo que muchos callan. Con letras subversivas, guitarras afiladas y una actitud que huele a calle, a lucha y a resistencia, este grupo del sur del sur dispara verdades incómodas a base de ruido, distorsión y pura mala ostia".

El evento arrancará a las 21:00 horas. Las entradas anticipadas cuestan 15 euros + gastos de gestión y 18 en taquilla.