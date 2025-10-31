La banda canadiense Bywater Call presentará en Jerez su primer disco en directo

La banda canadiense Bywater Call, que actuará en noviembre en la sala La Guarida del Ángel de Jerez

La banda canadiense Bywater Call, poderosa formación de southern soul, gospel y blues, presentará ‘Sunshine’, su primer disco en directo, este próximo domingo 9 de noviembre en un concierto previsto en la sala La Guarida del Ángel en Jerez de la Frontera.

Bywater Call es un potente septeto originario de Toronto en el año 2017 y fusionan soul sureño, blues, soul y rock de raíces.

Está compuesta por Meghan Parnell a la voz, Dave Barnes en la guitarra, Bruce McCarthy a la batería, Mike Meusel en el bajo, Stephen Dyte en la trompeta, Julian Nalli al saxo tenor y el nuevo integrante John Kervin a los teclados.

En su música se notan influencias de artistas como The Allman Brothers Band, Tedeschi Trucks Band, Aretha Franklin, Otis Redding, The Band y The Wood Brothers

"Nada más formarse se ganan la reputación del circuito de festivales canadiense con su fuerza escénica y con el despliegue de sus integrantes "que ponen corazón, sudor y fuerza en cada una de sus canciones", señalan sus representantes.

Bywater Call, tres álbumes de estudio y un directo

Antes de la grabación y salida de su primer álbum, fueron escogidos 'Artistas Emergentes del Año' por la Sociedad de Blues de Toronto, lo que les llevó a formar parte de festivales como el Tremblant International Blues, Donnacona Blues, TDToronto Jazz, Toronto Beaches Jazz o el Orangeville Blues.

En 2019 publicaron su álbum de debut, Bywater Call, un trabajo homónimo compuesto por diez temas originales escritos por Parnell y Barnes con la colaboración puntual de Joe Ernewein y Tom Juhas.

Con este trabajo emprendieron su primer y frenético tour europeo que les llevó a actuar en treinta y nueve ciudades en cuarenta y cinco días, agotando entradas en la mayoría de sus citas.

En 2022 graban ‘Remain’, su segundo elepé con poderosas demostraciones de ese estilo sureño que hace las delicias de los fans de The Band, The Black Crowes o Little Feat.

Algo que se concreta en ‘Shepherd’, su último LP editado en 2024. De nuevo, 10 canciones que demuestran la exploración de nuevos caminos dentro del clasicismo del soul y el rock sin obviar un sonido contemporáneo.

Autoeditado y autoproducido, ‘Shepherd’ es un paso de gigante que repasa las experiencias humanas, con sus altos y sus bajos; el amor, la pasión, el arrepentimiento, la paciencia, la reconciliación, la rabia, ya sea con sentidas baladas o arremetidas de guitarra en el terreno de raíces, sonando jovial, funk y exuberante.

Ahora, regresan de gira por europa para presentar ‘Sunshine’, su primer disco en directo grabado de sus actuaciones en el tour mundial del año pasado.

"Sunshine es uno de esos discos en vivo que hay que escuchar a todo volumen para disfrutar de la experiencia completa del concierto… repleto de momentos mágicos y extensos solos instrumentales que demuestran el excepcional talento de la banda", destaca la publicación especializada Blues Rock Review.

Este disco incluye una mezcla de temas inéditos, como la versión del clásico de Stephen Stills «Love The One You’re With» y el nuevo y pegadizo tema original que da título al álbum, «Sunshine» (publicado originalmente como sencillo en mayo de 2025), además de los favoritos de los fans «As If», «Sign of Peace» y «Everybody Knows» del álbum Shepherd de 2024, y «Bring Me Down», de su álbum debut homónimo de 2019.

"Este esperado álbum en vivo es una revelación épica y llena de energía para quienes aún no los conocen, y una muestra perfecta de por qué Bywater Call conquista a nuevos fans en todo el mundo", destacan desde la discográfica.

Concierto de la banda canadiense Bywater Call en Jerez

Hora y día: domingo 9 de noviembre a partir de las 21:00 horas

Lugar: Sala La Guarida del Ángel, Calle Porvenir,1. Jerez

Precio de las entradas: 22 euros anticipada en mutick y 27 en taquilla