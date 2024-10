Planazo en Jerez si te gusta la música funk y jazz fusión

The New Mastersounds son (izqda a dcha) Simon Allen, a la batería, Pete Shand, al bajo, Eddie Roberts, a la guitarra y Joe Tatton al órgano.

Jerez/Jerez de la Frontera, y en concreto, la sala La Guarida del Ángel están de enhorabuena. Este próximo fin de semana llega a la ciudad "la mejor banda británica de jazz funk del mundo": The New Mastersounds.

El combo inglés, formado en Leeds en 1999, suelen convertir las salas de conciertos en pistas de baile durante sus actuaciones deleitando al público con su contagioso estilo funk, jazz fusión, soul y boogaloo.

The New Mastersounds están liderados desde sus inicios por el guitarrista y productor Eddie Roberts, que está acompañado por Pete Shand al bajo, Simon Allen a la batería y Joe Tatton al órgano Hammond.

De su ciudad natal, tocando en el night club The Cooker, pasaron a ser habituales en el célebre Jazz Café de Londres y, de ahí, a girar como una banda clave en la escena del New Funk y del Old School por Europa, Estados Unidos y Japón.

Durante más de diez años acudieron al Festival Anual de Jazz en Nueva Orleans y han colaborado con artistas de la talla internacional de Maceo Parker, Fred Wesley, Corinne Bailey Rae, Art Neville, Bernard Purdie y Lou Donaldson.

No obstante, donde mejor se expresan es sobre el escenario sonando como un cuarteto compacto, con bajo, batería, guitarra y teclados, "desatando vibrantes ritmos y alimentándose de la energía de los bailarines en la primera fila", avisan desde la organización.

Desde su debut discográfico en el año 2000 con el primer single 'One note brown' (Blow It Hard Records) han publicado una pila enorme de elepés y siete pulgadas, entre ellos quince álbumes de estudio originales y otros cuatro en vivo.

El último larga duración ha sido editado por su propio sello discográfico One Note Records, titulado 'Old School' y lanzado en marzo de 2024.

Hora, día y precio del concierto de The New Mastersounds en Jerez

La actuación de la banda inglesa The New Mastesounds en Jerez de la Frontera tendrá lugar en la sala La Guarida del Ángel (Calle Porvnir, 1), organizado por Love Supreme, este próximo fin de semana; en concreto, el viernes 11 de octubre de 2024 a partir de las 23:00 horas.

Las entradas para el público en general, (los de 12 años entran gratis y los de 16 años pagando acompañados de un adulto) están puestas a la venta en mutick.com a un precio de 18 euros (más 1,80 euros por gastos de gestión).

Los tickets en taquilla tendrán un coste de 22 euros.