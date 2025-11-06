Concierto de José Méndez en La Guarida del Ángel de Jerez

El cantaor jerezano José Méndez actuará en La Guarida del Ángel de Jerez de la Frontera en el marco de la programación de la IV Bienal de Flamenco Cádiz, Jerez y Los Puertos 2025.

Méndez estará acompañado por Pepe del Morao, a la guitarra, y José Peña y Luis Santiago, a las palmas.

Ficha del concierto de José Méndez

Artista: José Méndez

Lugar: La Guarida del Ángel (Calle Porvenir, 1)

Fecha: 7 de noviembre 2025

Hora: 22:00

Biografia

José Peña Méndez, cuyo nombre artístico es José Méndez, nació en Jerez de la Frontera el 23 de noviembre de 1966.

Procede de una de las familias con más tradición cantaora de la tierra, los Méndez, por lo que es pariente directo de la Paquera de Jerez. Se trata de uno de los jóvenes valores más pujantes del flamenco jerezano actual.

Ha participado en diversas grabaciones colectivas, como la titulada "De Santiago a la Plazuela", producida por Pepe de Lucía. Su primer disco, "Entre dos barrios", lo edita el sello francés Harmonia Mundi y lo hace en compañía de Juan Carmona en el que destaca también el guitarrista Moraíto Chico

También destaca también por su trayectoria internacional. Estuvo en Japón durante 6 meses en el Tablao Flamenco Tokio con Eva la Yerbabuena, El Mistela, etc. Con todas las figuras del baile como Mario Maya, Manolete, El Guito, Manuela Carrasco, Cristina Hoyos, Carmen Cortés, Farruco (en la Expo de Barcelona de 1992), etc.

Y en solitario en festivales internacionales en Suiza, Alemania, Italia, Francia, Holanda o Inglaterra.

En 1987 interviene junto a otros artistas jerezanos en el disco producido por Pepe de Lucía «De Santiago a la Plazuela». En 1989 canta en el disco de villancicos de la Caja de Ahorros de Jerez con la guitarra de Parrilla de Jerez.