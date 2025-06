De Chicago a Jerez para una noche de "alto voltaje de rocanrol"

Jerez/De la ciudad del viento a la ciudad del flamenco. De Chicago a Jerez y en una única noche de "alto voltaje de rocanrol". Esta es la tarjeta de presentación de The Midnight Calls, un quinteto norteamericano de estilo clásico con toques setenteros y sureños y que actúa este próximo sábado 7 de junio en la salade conciertos de La Guarida del Ángel.

The Midnight Calls son un quintento formado por el español de Segovia Taran De Pablos a la voz, y los estadounidenses Adam J. Arling, Tony McQuaid a las guitarras, Sean Barnes al bajo y Chuck Harling en la batería.

Su música está fuertemente influenciada por el blues y por bandas como Aerosmith, The Rolling Stones o AC/DC.

Con melodías pegadizas y guitarras al 10 como principales ingredientes, la receta musical de The Midnight Calls no trata de sorprendernos "sino que nos trae esos sabores reconocibles del blues rock americano servidos con la elegancia y el buen hacer que se espera de músicos curtidos en mil batallas que llevan media vida haciendo carretera en escenarios de América y Europa", señalan en su página web.

Desde su creación en 2022, la banda ha estado tocando regularmente, compartiendo escenario con bandas como Living Colour, Supersuckers, The Steepwater Band, Faster Pussycat, Blacktop Mojo, o Jason Kane & The Jive entre otras.

The Midnight Calls han lanzado ya cuatro sencillos, “Whaddya”, “Coming Up Roses”, “So Cold” y su último tema, “Since I’ve Been Thinking”. Para estos últimos han contado con la colaboración de Chris Grove (Survivor, Joel Hoekstra, Eddie Money, The Steepwater Band) a los teclados.

The Midnight Calls traerán a Jerez de la Frontera su show de "alto voltaje de rocanrol" que incluirá los temas de su álbum de debut.

Concierto de The Midnight Calls en Jerez

Fecha: sábado 7 de junio

Lugar: Sala La Guarida del Ángel (Calle Porvenir, 1)

Hora: Apertura de puertas 22:00 horas concierto 22:30 horas

Precio: 8 euros anticipada, 12 euros en taquilla. A la venta en Mala Música Jerez, Lisergia Grow Shop en Sanlúcar y en la página web de mutick.