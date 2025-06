Qué hacer en Jerez este fin de semana: Desde el Asesinato en el Orient Express hasta el concierto gratuito de Ghouljaboy

Presentación de dos poemarios

La poeta barcelonesa Rosario Guarino Ortega presentará sus dos libros más recientes en la Fundación Caballero Bonald de Jerez de la Frontera este próximo jueves 5 de junio. La Doctora en Filología Clásica y profesora en la Universidad de Murcia presentará los poemarios A hombros de gigantes y La última primavera, editados por La Fea Burguesía y Murcia Libros respectivamente, en un acto que contará con la introducción de María Regla Prieto. La cita será este jueves 5 de junio en la sede de la Fundación (Caballeros 17, Jerez) a las 20:00 horas. Se servirá una copa de jerez por cortesía de Tabanco El Pasaje

Conferencia de Carmen Penélope Pulpón

La Cátedra de Flamencología y Estudios Folclóricos Andaluces de Jerez inaugurará mañana jueves 5 de junio a partir de las 20 horas el ciclo Noches de San Juan, una iniciativa puesta en marcha por la institución en 2023 y que nació como homenaje a uno de sus fundadores, Juan de la Plata.

La primera actividad de esta edición de 2025 tendrá como escenario el incomparable marco del Hotel Casa Palacio María Luisa y como protagonista a la investigadora Carmen Penélope Pulpón que disertará sobre ‘Hacer las Américas: compañías de bailes andaluces y flamencos en las décadas de 1940-1960’. La entrada es libre hasta completar aforo

Presentación del libro Mala Land

El poeta granadino Antonio Alcaide Soler presentará su nuevo libro, titulado Mala Land, este próximo viernes 6 de junio en la librería La Luna Nueva (Calle Eguilaz, 1) de Jerez de la Frontera a partir de las 19:30 horas de la tarde. El evento será presentado por Julio Asencio y la entrada es gratuita hasta completar aforo.

Obra de teatro: Asesinato en el Orient Express

Asesinato en el Orient Express, la adaptación teatral de la icónica novela de Agatha Christie, se incorpora el 6 de junio a la programación del Teatro Villamarta en sustitución de El Encuentro, montaje teatral que ha sido cancelado por la empresa artística por razones ajenas al coliseo jerezano

Asesinato en el Orient Express cuenta con once intérpretes, una brillante caracterización, una puesta en escena impactante y una buena dosis de suspense dan vida al misterio más emblemático de Agatha Christie.

Invierno en los años 30: Hércules Poirot viaja en el Orient Express. En plena noche, una tormenta aísla el tren y, a la mañana siguiente, uno de los pasajeros aparece asesinado. Con el asesino aún a bordo, Poirot se enfrenta a uno de los casos más desafiantes de su carrera.

Las entradas tienen un coste de 22 euros y están puestas a la venta en este enlace. La función está prevista el viernes 6 de junio a las 20:00 horas.

Tres actos del Museo Arqueológico en Jerez

Este sábado 7 de junio, como cada primer sábado de mes, el Museo Arqueológico ofrece entrada gratuita al museo gracias a la colaboración de la Asociación de Amigos del Museo, con visitas guiadas a las 11.00 y 12.30 horas, cuyo acceso será libre hasta completar aforo.

También ese mismo día a las 12.00 horas tendrá lugar el concierto con motivo del Día Internacional de los Museos a cargo de la Joven Camerata Jerezana, bajo la dirección musical de Salvador Molina, en la Sala Julián Cuadra, con entrada libre hasta completar aforo.

Asimismo, por la noche, a las 22.00 y a las 24.00 horas, se celebrarán dos sesiones de la visita guiada 'Jerez de noche', con punto de encuentro en la Plaza San Lucas, siendo necesaria la reserva previa, llamando al teléfono 956 14 95 60.

Concierto gratuito de Ghouljaboy

Este sábado, 7 de junio, a partir de las 18,00 horas, ’Dante Technicolor’, el nuevo trabajo de Jordi Arroyo (Ghouljaboy), brillará en el festival presentación de su último trabajo, acompañado de las actuaciones de los jóvenes artistas de la música actual más emblemáticos de la provincia: Space Surimi, Carmen Xia, Superbisho, Tonini.rar, El Xingo y el artista finalista del certamen 6Grupos6, ‘Kingky Geepsy’, en un festival joven, impulsado por la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Jerez. La cita será en la plaza del Banco.

Picasso en el laberinto de la Compañía Ibérica de Danza

El teatro Villamarta de Jerez, dentro de su ciclo de danza, programa este sábado 7 de junio a las 20:00 horas la obra Picasso en el laberinto de la Compañía Ibérica de Danza. Manuel Segovia, (Premio Nacional de Danza a la Creación) y director artístico de la Compañía Ibérica de Danza con 30 años de reconocida trayectoria, explora a través de la Danza Escénica Española la relación e influencia del minotauro en Picasso como fuente de energía creadora a través de su laberinto emocional. La escenografía propone un recorrido de la obra del artista vinculado a lo ancestral y simbólico.

Las entradas tienen un precio único de 20 euros. La función comienza a las 20:00 horas del sábado 7 de junio.

Concierto de The Midnight Calls

El grupo norteamericano The Midnight Calls actúa este sábado 7 de junio en La Guarida del Ángel. La banda originaria de Chicago y hacen rocanrol de estilo clásico con toques setenteros y sureños. Aún siendo un grupo americano, cuentan en sus filas con el cantante segoviano, Taran de Pablos que emigró a la ciudad del viento hace ya más de dos décadas. A su lado se encuentran los guitarristas Adam Arling (The Last Vegas, Urge Overkill, Warrior Soul) y Tony McQuaid (Loudmouth, Frank Bang & the Secret Stash), el bajista Sean Barnes y el batería Chuck Harling. Su música está fuertemente influenciada por el Blues y por bandas como Aerosmith, The Rolling Stones o AC/DC.

The Midnight Calls han lanzado ya cuatro sencillos, “Whaddya”, “Coming Up Roses”, “So Cold” y su último tema, “Since I’ve Been Thinking”. Para estos últimos han contado con la colaboración de Chris Grove (Survivor, Joel Hoekstra, Eddie Money, The Steepwater Band) a los teclados. Las entradas anticipadas cuestan 8 euros y 12 euros en taquilla. El concierto está previsto a las 22:30 horas.

Cantajuego en Jerez

El espectáculo Cantajuego llega a Jerez este domingo 8 de junio con dos funciones, una matinal y otra vespertina. En esta ocasión, CantaJuego presenta: "Burbujas" - Un espectáculo de emoción y color. Sumérgete en el vibrante mundo de "Burbujas", el último espectáculo de CantaJuego, donde la música, el juego y las emociones se entrelazan en una experiencia inolvidable. En esta aventura, los icónicos personajes de CantaJuego, incluidos Coco, Pepe, Buby y el Pajarito, te invitan a un viaje lleno de risas, humor y cariño. Prepárate para un torbellino de emociones cuando el simple pero mágico momento de hacer burbujas se convierte en una fuente de desorden y diversión.

Las entradas varían entre los 18 y los 22 euros. La función de la mañana comienza a las 12:30 horas y la de la tarde a las 17:00 horas