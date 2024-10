Punk rock en Jerez con La URSS y Yugo

Jerez/La asociación cultural La Escena cerrará los actos de su presentación en sociedad en Jerez de la Frontera con un doble concierto de punk rock a cargo de los veteranos y celebrados La URSS y de los noveles y descarados Yugo.

La cita será en la sala La Sala La Malquería (antigua Ratonera o Tío Zappa, en plaza Ponce de León) este próximo viernes 11 de octubre de 2024 a partir de las 22:30 horas.

Una de las bandas más interesantes del punk nacional

La URSS, fundados en 2005, están formados por Áfrico Martín, Jorge Jiménez, Miguel Alén y Pablo Silva, son unas de las bandas más interesantes del punk nacional.

El cuarteto andaluz, con sede en Granada, encarnan el espíritu DIY (Do It Yourself) desde sus orígenes en el underground estatal con una personalidad propia y con la fundación de su propio sello discográfico La Corporación.

Sus influencias abarcan tanto el punk ibérico como el original inglés de los años 70 o la ola californiana de los 80 con Dead Kennedys a la cabeza.

Han editado cinco álbumes hasta la fecha, el último de ellos en 2022 titulado + y lanzado por Humo Internacional.

Tanto en éste como en los predecesores Nuevo Testamento (2018), Maravillas del Mundo (2016), Sonidos de un derrumbe (2012) y Producto (2009), La URSS ha mostrado una labor compositiva única y diferente que ha ido enriqueciéndose progresivamente de una mayor versatilidad, complejidad y arreglos.

Desde Humo Internacional se recuerda que "en directo se muestran más rotundos en cada actuació. No podemos estar más orgullosos de que la que consideramos la mejor banda de punk de nuestro país en años".

Yugo, la banda de hardcore punk de Jerez y El Puerto / Sonidos Sumergidos

Yugo, hardcore punk de Jerez y El Puerto

Por otro lado, la joven banda Yugo, con miembros procedentes de Jerez y El Puerto, está formado cuatro integrantes: Isaac Fernández a la voz, Leonardo Santamaría en la guitarra, Lolo Santamaría con el bajo y Gonzaga Gil a la batería.

Su variedad de estilos abarca el hardcore, punk y post punk y, entre sus influencias destacan Black Flag, Minor Threat, Bauhaus, Dead Kennedys, D.O.A., Blitz, Hüsker Dü...

Han editado un ep con siete canciones titulado 'Demo' y editado por los sellos Polze de la Mort (Benissa) y Calle Lubchenko (Sevilla) en abril del año. 2021

Los temas fueron grabados y mezclados en Pancake Analog Recordings (Dos Hermanas, Sevilla) por Fernando Zambruno. La masterización fue obra de Daniel Husayn en los estudios North London Bomb Factory, en Londres.

Su hardcore punk "de corte clásico, con ritmos y riffs potentes y pegadizos, característicos del género, con letras que abordan los procesos de alienación del presente", afirman desde Yuzin.