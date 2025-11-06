Conciertos de Bazz Chamber y La Banda de Eleanor Rigby en Jerez

La sala La Quemá de Jerez de la Frontera propone este fin de semana dos noches concsecutivas de buena música con los atractivos conciertos de Bazz Chamber y La Banda de Eleanor Rigby.

Ambos recitales están programados las noches del viernes 7 y sábado 8 de noviembre con un precio de 10 euros la entrada, a modo de donativo.

Bazz Chamber Trío

Bazz Chamber es un trío formado por los músicos Fernando Vargas y Polo Rodal a las guitarras y la voz mezzosoprano de Carmela Patiño que unen, en principio, dos estilos tan antagónicos como son el jazz y la música clásica.

Así Bazz Chamber interpretan arias y composiciones clásicas barrocas con un filtro jazzístico, generando sutiles arreglos de gran frescura y elegancia. Su primer trabajo discográfico se grabó en Jerez 2023.

Entre su repertorio destacan obras de compositores barrocos como Monteverdi, Purcell, Scarlatti, Vivaldi, Handel y Strozzi.

Biografías de sus tres integrantes

Polo Rodal: Miembro de varias bandas de prestigio en Cádiz y Sevilla, ha trabajado como músico de acompañamiento de importantes artistas. Ha formado parte de diversas formaciones de jazz junto a Manuel Perfumo, Alfonso Gamaza o Luis Balaguer. Además del dúo con Fernando Vargas, ha formado dúo de guitarras con el compositor Paco Ríos, sumándose posteriormente al Paco Ríos Septeto con el que grabó para el sello SP. Formó cuarteto con Carlos Villoslada, Juan Sainz y José López. Ha sido profesor de guitarra en la Escuela de Música Moderna y Jazz de la Universidad de Cádiz

Fernando Vargas: Estudia guitarra clásica en el Conservatorio de Sevilla y en el Conservatorio Profesional Manuel de Falla de Cádiz; estudia con Antonio Toledo y asiste a diferentes seminarios de jazz organizados por el Taller de Músicos de Madrid; asiste a seminarios de jazz con Steve Brown y con Wolfgang Muthspiel, toca en diferentes formaciones, como Puerto Jazz –uno de los grupos más estables de la provincia– y Miracielos. Toca con Antonio Toledo y Luis Balaguer; posteriormente se dedica a la guitarra clásica, estudiando y titilándose en los conservatorios de Cádiz y Sevilla. Vuelve después al jazz formando dúo con Polo Rodal, con quien toca habitualmente, co-fundador del proyecto Gitanes Swing.

Carmela Patiño: Realiza estudios de canto en el Real Conservatorio Manuel de Falla. Enfoca desde entonces su carrera fundamentalmente en dos vertientes: la interpretación de música antigua y la recuperación y divulgación de música española del s. XVIII y XIX. Además, amplía su formación recibiendo lecciones de técnica, interpretación y repertorio. Es miembro fundador de grupos de cámara como la Camerata del Gran Teatro Falla de Cádiz, actual Camerata L´istesso tempo y el Ensemble Stella Maris. Ha trabajado con diversas orquestas ofreciendo recitales en la mayoría de capitales andaluzas. En el terreno operístico destacan sus interpretaciones de Suzuki en Madama Butterfly, Alisa en Lucia di Lammermoor, el papel de Bruja en Dido y Eneas y Carmen en la ópera homónima de Bizet.

El concierto de Bazz Chamber en la sala La Quemá (Plaza Quemada,5) comenzará el viernes 7 de noviembre a las 21:00 horas. Se podrán reservas entradas vía whatsapp en el número de teléfono 676 758 188

La Banda de Eleanor Rigby

La Banda de Eleanor Rigby, en una actuación reciente

La Banda de Eleanor Rigby es un grupo tributo de The Beatles formado en la ciudad de Jerez en 2012 y liderado por José Manuel Peña (teclados y voz) y Fran Pena (guitarra) y que completan Pedro Fernández (bajo) y Pedro Leiva (batería).

La necesidad de llevar al directo las canciones del mejor grupo de la historia les hizo crear ‘La banda de Eleanor Rigby’, avalada con centenares de actuaciones y un fiel repertorio en directo.

El concierto de La Banda de Eleanor Rigby en la sala La Quemá tendrá lugar este sábado 8 de noviembre a las 20:00 horas. Se podrán reservas entradas vía whatsapp en el número de teléfono 676 758 188