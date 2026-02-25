Conferencia de Pedro Pacheco en el Ateneo de Jerez sobre "el andalucismo como derecho"

Pedro Pacheco, durante un acto reciente en la ciudad de Jerez

La Sección de Historia, Arte y Patrimonio del Ateneo de Jerez viene desarrollando el ciclo “Andalucía. Identidad y realidad histórica” a través de siete conferencias impartidas por personalidades y representantes de la historia reciente del andalucismo.

En este ciclo, que cuenta con la colaboración de Cajasol, están participando representantes del andalucismo político.

En esta ocasión la participación correrá a cargo del ex alcalde de Jerez, Pedro Pacheco Herrera.

Esta conferencia, con el nombre de 'Jerez como reto, Andalucía como derecho', y que impartirá Pedro Pacheco Herrera, se llevará a cabo este miércoles 25 de febrero a las 19:30 horas en la sede del Ateneo de Jerez, sito en la calle San Cristóbal número 8.

El acceso a esta conferencia es libre hasta completar aforo.

En este ciclo vienen participando diferentes personalidades e investigadores como Alejandro Rojas Marcos, ex parlamentario andaluz y ex diputado que inauguró el ciclo el pasado noviembre, Manuel Ruiz Romero, doctor en historia contemporánea por la Universidad Pablo de Olavide, Carlos Arenas Posadas, catedrático de la Universidad de Sevilla, Carlos Alberto Chernichero Díaz, docente de la Universidad de Cádiz, Manuel Hijano del Río, profesor titular de la Universidad de Málaga, Pilar Távora Sánchez, directora, guionista y productora de cine, y el abogado Pedro Pacheco Herrera que será quien imparta la próxima conferencia.

Pedro Pacheco Herrera, abogado y político andaluz, fue el fundador del Partido Andalucista y una de las figuras más relevantes del andalucismo durante la etapa democrática.

Alcalde de Jerez de la Frontera por 24 años, fue diputado en el Parlamento de Andalucía y senador, destacando por su defensa del andalucismo.

Esta conferencia será presentada por el periodista y Premio Ondas en 1981, Rafael Plaza,

Este ciclo pretende dar a conocer una parte de la historia de Andalucía desde la ciudad de Jerez, referente del andalucismo desde los movimientos federales hasta los albores de la democracia.

El Ateneo de Jerez se convierte así un espacio donde investigadores de diferentes ámbitos de varias universidades andaluzas y representantes andalucistas de nuestra historia reciente, aportan de primera mano conocimientos, análisis, reflexión, diálogos y testimonios sobre Andalucía.