“Hay que consolarse con cultura”

Tras la apertura del año con el musical ‘Annie’, que en otras circunstancias hubiera llenado el aforo, el Teatro Villamarta afronta su siguiente cita, la ópera ‘El Trovador’, de Giuseppe Verdi. Una nueva producción propia que se representará los días 22 y 24 de enero, a las 17 horas, con una ocupación máxima del 50% del coliseo, por las restricciones antiCovid. La directora del Teatro, Isamay Benavente, es “optimista” y espera que la “normalidad” se vaya instalando en nuestras vidas. “Que todos nos vayamos tranquilizando, quitando el miedo y que nos consolemos con cultura”.

Benavente recuerda que, por ejemplo, la ópera “se contrata con mucha antelación. El reparto de ‘El Trovador’ está cogido desde hace dos años y estamos con todos los protocolos de seguridad. Y la idea es mandar el mensaje de que la cultura continúa y, de hecho, Madrid no ha parado, el Teatro Real sigue haciendo cosas, y ha estrenado ‘Marie’; el Liceo de Barcelona está haciendo ‘Los cuentos de Hoffmann’; Ainhoa Arteta está en Les Arts de Valencia con ‘Falstaff’; el Maestranza empieza los ensayos de ‘Un ballo in maschera’... En fin, que creo que todos los teatros estamos ahí intentando recuperar la normalidad y luchando contra los elementos porque a veces, las disposiciones, pues es para volverse locos. Ahora tenemos que cerrar a las ocho de la tarde, y el público tiene que venir a horas que no estamos acostumbrados. Pero tampoco podemos cuestionar nada, es lo que hay ahora y ya está”.

Respecto a la ópera 'El Trovador', destaca que el elenco “es muy potente” y la puesta en escena es “espectacular, así tipo gótica, con una directora de escena joven que le ha dado una visión muy chula”. La directora de escena ha ideado un ‘Trovador’ onírico, una especie de cuento o leyenda que se transmite de generación en generación. Para ello contará con dos cantantes de talla internacional en los papeles principales como son Andeka Gorrotxategi y María Katzarava que, además, debutarán en el coliseo jerezano. Completan el reparto los cantantes María Luisa Corbacho, Luis Cansino y Javier Castañeda. También participa el Coro del Teatro Villamarta. La Orquesta Filarmónica de Málaga será dirigida por el maestro José María Moreno.

Hay que destacar que la oferta lírica del Villamarta incluye en mayo el ‘Carmina Burana’ de Carl Orff, interpretado por el Coro y el Coro Joven del Teatro Villamarta, la Coral Jardín Menesteo, el Conjunto Vocal Virelay y Coro Juvenalia, además de las voces de Ruth Rosique, Joaquín Asiaín y Gabriel Blanco.

Será la ópera ‘El barbero de Sevilla’ de Gioachino Rossini quien clausure este ciclo en junio. Esta producción de Amigos Canarios de la Ópera cuenta con la dirección escénica de Giulio Ciabatti y la musical de Carlos Aragón para un reparto que encabeza Manel Esteve y Clara Mouriz.