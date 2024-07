Una pintura sin desvaríos

El arte actual, en general, y la pintura, en particular, necesita infinitamente más claridad que la que ofrece. El ejercicio artístico, de unos años a esta parte, presenta demasiados argumentos en contra para una correcta y fácil asimilación. El concepto está prevalenciendo sobre la propia forma, los argumentos de oscuras formulaciones e inquietantes planteamientos se imponen sobre métodos claros donde la adecuada mirada asuma su potestad y sea el vehículo apropiado para captar la emoción del mensaje. Si esto tuviera lugar en un universo artístico sin tantas complejidades la realidad sería otra y tanta deserción hacia lo artístico no sería lo que, desgraciademente, es con los centros de arte contemporáneo absolutamente vacíos y la inmensa mayoría de espaldas a la creación más actual. El arte debe ser gozo para los sentidos y no elucubraciones ininteligibles sin aporte emocional alguno.

Los episodios de actuaciones artísticas donde se ofrezcan entelequias inexpugnables, donde los conceptos marquen desarrollos intelectualoides de oscuridades argumentales sólo conducen a una realidad artística errónea, falsa, sin dimensión plástica y que sólo interesa a cuatro iluminados, no son propuestas artísticas, son juegos malabares de escasos resultados, pobres brindis al sol u ocurrencias ficticias de nula significación. Existe una creación más fácil, menos rocambolesca, más acertada y con desenlaces puramente artísticos que están muy al margen de los postulados esquivos de unos pocos - eso sí manipuladores y con mucho poder -.

Es la pintura pintura, la que huye de posiciones mediatas, de proposiciones filosóficas, de asuntos argumentales sobre insulsos planteamientos de estéticas que se pretenden superiores. Es la pintura actuante, la que descubre al buen pintor, la que llena de gozo supremo los sentidos, la que argumenta una realidad sin diatribas ni fórmulas para unos pocos.

Obra de Jaime Pandelet.

Jaime Pandelet es el nombre y apellido de tres artistas importantes. Jaime Pandelet Fernández de Santaella fue pintor perteneciente a aquella generación importantísima de pintores que, desde la antigua Escuela Superior de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría de Sevilla, dieron los primeros pasos en una pintura que quería abrirse a nuevos horizontes, no de tan rancio abolengo como los que se imponía en aquella ciudad, todavía, apegada a unos esplendores pasados que no se querían perder por nada del mundo. Fue compañero de Carmen Laffón, de Pepe Soto, de Jaime Burguillos, de José Luis Mauri, de Joaquín Meana o de Teresa Duclós, entre otros. Trasladado a Jerez ejerció, hasta su jubilación, de Profesor en la Escuela de Artes y Oficios de la Porvera. Hay otro Jaime Pandelet Cerdá que es un conocidísimo caricaturista. Este es sobrino de aquel y primo hermano del Jaime Pandelet Torre, que ahora nos ocupa y que es, a su vez, hijo del aquel Jaime Pandelet Fernández de Santaella, recordado profesor que tuvo, además, el honor de ser futbolista del Sevilla y que, también, jugó en el Betis. Este pintor que muestra su obra en la Sala del DIARIO DE JEREZ es artista consecuente, ajeno a las frivolidades habituales en ese arte desquiciado que tanto se han empeñado algunos en que sea el centro neurálgico de la creación plástica. Es, por tanto, pintor pintor; hacedor de buena pintura, esa que describe una realidad, que narra una acción o que relata un hecho. Pintor con solvencia técnica, manejo sobrio de los elementos conformadores de la pintura bien hecha y con argumentos suficientes para clarificar e ilustrar lo real de manera rigurosa, sobria y concreta.

Obra de Jaime Pandelet.

El pintor sevillano es artista solvente; de los que saben pintar, de los que no conceden arbitrariedades y centra su actividad en un relato pictórico sumamente consecuente. Su pintura es pintura, no extrañas posiciones que sólo interesan a los pocos extraviados que, todavía, sueñan con un arte esquivo y sin concesiones. La obra expuesta en la sala ArteaDiario nos conduce por los esquemas de la figuración bien hecha, sin extravagancias, dejando que el paisaje representado conecte totalmente con la mirada del espectador. Jaime Pandelet es pintor de mínimos que desembocan en máximos representativos. Es dominador de las gamas grises, de los elementos bien interpuestos, con las veladuras exactas para que desentrañen concreciones muy bien situadas.

En esta exposición se realiza un recorrido por lo inmediato, por lo que se encuentra en el entorno, por los edificios y paisajes de Jerez, por el limón que amarillea henchido de expresividad, por la esquina de la azotea que suscribe un encuentro de perfiles geométricos, por la farola que suspende la perspectiva callejera. La obra de Jaime Pandelet es un bello canto a esa pintura sencilla que aporta claridad, la que abre perspectivas sin acudir a los excesos de un arte demasiado elitista. Es, en definitiva, la verdad de una creación sin un solo rodeo. Es la pintura pulcra, la que encierra la dimensión de una realidad amplia muy bien suscrita desde la posición de un pintor que sabe muy bien lo que quiere y, además, lo hace con la corrección de un pintor que pinta sin desvaríos.