Feria del Libro de Jerez 2025: pasen y lean

Daniel Corpas, en la Plaza Balén con el libro ‘La mano Negra’ que presentará el viernes 3 en los Claustros.

Los Claustros de Santo Domingo albergan, del 1 al 5 de octubre, la Feria del Libro de Jerez 2025 bajo el lema Sin lectura no hay legado y se presenta por segundo año consecutivo como una propuesta renovada, fruto del diálogo con libreros y editores de Jerez, y que refuerza la apuesta cultural de la ciudad en el marco de su candidatura a Capital Europea de la Cultura en 2031, cuya propuesta definitiva se entregará en diciembre.

Con la intención de que la Feria sea un reflejo del potencial literario de Jerez, el ‘Espacio Jerez’ será un espacio propio local, incluyendo en la programación un homenaje al escritor Antonio Gallardo, en el centenario de su nacimiento, y actividades conmemorativas que abren el camino hacia 2026, que será el Año de las Letras en Jerez en torno a la figura y legado de José Manuel Caballero Bonald, referente internacional de la literatura española.

Asimismo, la Feria reunirá a escritores y escritoras de primer nivel como José Antonio Marina, Paloma Sánchez-Garnica, Daniel Corpas, Javier Sierra, Marta Robles, Mikel López Iturriaga, Fernando Jáuregui, Cherry Chic y Violeta Reed, entre otros, consolidando el evento como cita imprescindible en el calendario editorial.

La Feria también refuerza especialmente la programación destinada a la infancia y la juventud, con talleres, cuentacuentos, actividades educativas y el reconocimiento a las bibliotecas escolares de la ciudad. Entre las propuestas, cabe destacar las propuestas de Teatro Estudio Jerez, el taller infantil de escritura creativa, los títeres literarios de La Gotera de Lazotea, Pequeños Duendes y El Jinete Verde, los cuentacuentos de Alberto Mateos junto al Domador de Medusas, y el taller de ilustración impartido por Alberto Belmonte y Marina Armario.

En cuanto a los conciertos, esta edición contará con las actuaciones de Ana Crismán, la Banda Sinfónica de la Unión Musical Neojarillense, Javier Salmerón y Clara Montes.

Además, la edición de 2025 incorpora mejoras en la estética de los stands, las conexiones eléctricas, la zona de lectura y los horarios de apertura, consolidando los Claustros de Santo Domingo como escenario cultural de referencia.

El cartel oficial de este año es obra del artista José David Sastre Cervantes, alumno de la Escuela de Artes de Jerez.

HORARIO: Miércoles 1 de octubre: de 17.00 horas a 22.30 horas. Jueves 2, viernes 3 y sábado 4 de octubre: de 10.30 horas a 14.00 horas y de 17.00 a 22.30 horas. Domingo 5 de octubre: de 10.30 horas a 14.00 horas. Todos los actos tienen entrada libre hasta completar aforo.

Firmas de Libros (Sala de Profundis)

Fernando Jáuregui.

Miércoles 1 de octubre

19:00 horas: Firma de José Antonio Marina

21:00 horas: Firma de Paloma Sánchez Garnica

Jueves 2 de octubre

19:00 horas: Firma de Javier Sierra

20:00 horas: Firma de Mikel López Iturriaga ‘El Comidista’

21:00 horas: Firma de Fernando Jaúregui

Viernes 3 de octubre

19:00 horas: Firma de Daniel Corpas

20:00 horas: Firmas de Violeta Reed y Cherry Chic

Sábado 4 de octubre

20:00 horas: Firma de Carmen Mola

Domingo 5 de octubre

12:00 horas: Firma de Marta Robles

Rutas literarias y patrimoniales

‘Las Fronteras. Mujeres en el Libro del Repartimiento’ . Ruta realizada por Margarita Lozano, autora de este libro. Jueves 2 de octubre a las 19.00 horas. Punto de encuentro stand de Editorial Rhode Island.

. Ruta realizada por Margarita Lozano, autora de este libro. Jueves 2 de octubre a las 19.00 horas. Punto de encuentro stand de Editorial Rhode Island. ‘Balcones, literatura y arte’ . Ruta realizada por Laureano Aguilar Moya. Sábado 4 de octubre a las 11.30 horas. Punto de encuentro delante de la entrada de los Claustros de Santo Domingo. Aforo: 60 pax.. Con reserva previa en el teléfono: 956 149 560.

. Ruta realizada por Laureano Aguilar Moya. Sábado 4 de octubre a las 11.30 horas. Punto de encuentro delante de la entrada de los Claustros de Santo Domingo. Aforo: 60 pax.. Con reserva previa en el teléfono: 956 149 560. ‘La dama del Salado’. Ruta realizada por Margarita Lozano, autora de este libro. Domingo 5 de octubre a las 11.00 horas. Punto de encuentro stand de Editorial Rhode Island.

Exposiciones en los Claustros