DNB Wear cierra su gira europea con un fiestón de drum and bass en Jerez

El grupo británico de drum and bass, Killer Hertz, ofrecerá su primer concierto en España en la fiesta de DNB Wear en Jerez

La marca DNB Wear pondrá este sábado 25 de octubre el broche de oro a su exitosa gira europea de festivales con un evento muy especial en la ciudad de Jerez de la Frontera con la participación,entre otros de 𝐊𝐢𝐥𝐥𝐞𝐫 𝐇𝐞𝐫𝐭𝐳, 𝐊𝐮𝐫𝐬𝐢𝐯𝐚 𝐛𝟐𝐛 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐧𝐚𝐛𝐢𝐤, 𝐍𝐞𝐮𝐫𝐨𝐟𝐮𝐧𝐤 𝐀𝐥𝐛𝐮𝐦 𝐒𝐡𝐨𝐰𝐜𝐚𝐬𝐞 y 𝐒𝐡𝐚𝐝𝐨𝐰 & 𝐒𝐚𝐦𝐩𝐥𝐞𝐱.

Cartel de la fiesta de DNB Wear organizada en Jerez para cerrar el verano

Reunión de siete DJs internacionales y nueve nacionales

Tras recorrer diferentes localizaciones del continente durante todo el año, la reconocida firma del género drum and bass ha elegido Jerez como escenario final de su tour, reuniendo a siete destacados DJs internacionales y a más de nueve artistas nacionales.

Pop UP gratuito en 55 Jazz Club

El festival dará comienzo con un Pop Up gratuito en el emblemático 55 Jazz Club, que abrirá sus puertas desde las 17:00 hasta las 21:00 horas, ofreciendo una primera sesión cargada de ritmo y energía.

La fiesta continúa en Sala Oshun

A continuación, la fiesta continuará en la Sala Oshun, donde el público podrá bailar y disfrutar hasta las 07:00 horas de la mañana, en una noche que promete ser una auténtica celebración de la cultura electrónica y el drum and bass.

Con este evento, DNB Wear culmina una gira que ha llevado su sonido por distintas ciudades europeas, consolidándose como una de las referencias más potentes del panorama drum and bass actual.

killer Hertz, primera actuación en España

Killer Hertz son uno de los cabezas del cartel del evento y son conocidos por su poderoso diseño sonoro y shows llenos de adrenalina.

El grupo inglés procedente de Brighton se han ganado un lugar como uno de los proyectos más emocionantes de la escena drum & bass europea.

Como destacan en sus redes sociales, Killer Hertz son "energía pura y ahora llegan por fin a Jerez de la Frontera.Tras los platos: Multiplex en persona, que presentará el primer DJ set de Killer Hertz en España.

"Incluso podrás disfrutar de un mini set exclusivo en nuestro pop-up gratuito de día en la sala 55 Jazz Club Y cuando caiga el sol nos vemos a lo grande en Sala Oshun para el afterparty, cerrando la DNB Wear Summer Europe Pop-Up Tour por todo lo alto.