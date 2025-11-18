Francisco Moscoso hablará en el Ateneo de Jerez sobre arabismos en la toponimia de la ciudad y la comarca

El escritor y catedrático en estudios árabes e islámicos, Francisco Moscoso, en una imagen reciente

La Sección de Historia, Arte y Patrimonio del Ateneo de Jerez, continúa un año más con el ciclo “El documento del mes del Archivo Municipal” que lleva a cabo mensualmente desde hace ya 11 años en coordinación con la institución del archivo municipal.

En esta ocasión, este martes día 18 de noviembre, este ciclo ofrecerá la conferencia “Aproximación a los arabismos de la toponimia de la comarca histórica de Jerez de la Frontera” a las 19:30 horas en la sede del Ateneo de Jerez, sito en calle San Cristóbal, número 8.

La entrada al evento es libre hasta completar aforo.

La conferencia será impartida por el catedrático en estudios árabes e islámicos, Francisco Moscoso García quien será presentado por el investigador Agustín García Lázaro, un comprometido divulgador cultural ampliamente conocido en nuestra ciudad.

Francisco Moscoso García, catedrático de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad Autónoma de Madrid, es un reconocido especialista en dialectología árabe, tradición oral del Magreb y didáctica lingüística.

Natural de Jerez de la Frontera, ha desarrollado una sólida trayectoria académica con numerosas publicaciones y estancias de investigación en centros internacionales, consolidándose como una de las voces más destacadas en el ámbito de los estudios árabes en España.

La conferencia presentará una visión clara y divulgativa sobre la presencia y el sentido de los nombres de lugares de origen árabe en la comarca de Jerez.

A través de un análisis histórico y lingüístico, Moscoso García mostrará cómo esta herencia ha contribuido a definir la identidad y el patrimonio de la comarca jerezana