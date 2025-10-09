¿Hay violencia digital en la plataforma OnlyFans?
El Colegio de Abogados de Jerez, en colaboración con Diaconía, organiza una jornada formativa sobre los retos legales y sociales de servicio de contenido de suscripción.
El Colegio de Abogados de Jerez organizará próximamente, en colaboración con Diaconía, una interesante jornada formativa con el título 'Violencias digitales: El caso de OnlyFans, retos legales y sociales'.
Este encuentro, financiado por el Fondo Social Europeo, está dirigido a profesionales del Derecho, entidades sociales y ciudadanía interesada en la protección de los jóvenes frente a las "nuevas formas de violencia en el entorno digital".
La jornada, que se celebrará de 9:00 a 14:00 horas en la sede del Ilustre Colegio de Abogados de Jerez (c/ Sevilla, 37) el próximo jueves 16 de octubre, tiene como objetivo analizar los retos jurídicos y sociales que plantea la plataforma OnlyFans, profundizando en cuestiones clave como la explotación sexual digital, la responsabilidad jurídica y los mecanismos de prevención y protección de las víctimas.
Programa de la Jornada
9:00 – 9:15 | Inauguración y bienvenida
Apertura a cargo del Colegio de Abogados de Jerez. Contextualización sobre derecho y violencias digitales.
9:15 – 11:15 | Bloque 1. Comprendiendo OnlyFans y su papel en la explotación sexual
Análisis del modelo de negocio de la plataforma, riesgos para menores, agencias de gestión y marco jurídico actual.
Ponentes: Lorena Carpio, Coordinadora de Mujer y Lucha contra la Trata Andalucía de Diaconía, y Natalia Colmenar, Coordinadora de Sensibilización y Formación en Diaconía.
11:15 – 11:45 | Pausa café
11:45 – 13:15 | Bloque 2. Prevención y respuestas jurídicas
Estrategias de prevención, defensa de víctimas, perspectiva de género y coordinación con instituciones.
Ponentes: Cristina Galán, Abogada de Mujer y Lucha contra la Trata en Diaconía.
13:15 – 14:00 | Mesa redonda – Debate y preguntas
Espacio de diálogo con abogadas/os con experiencia en violencia digital y representantes institucionales.
Inscripción gratuita
La asistencia a esta Jornada organizada por Diaconía es gratuita, pero requiere inscripción previa a través del siguiente formulario online:
Con esta iniciativa, el Colegio de Abogados de Jerez busca abrir un espacio de reflexión y aprendizaje colectivo en torno a las nuevas realidades digitales y su impacto en la protección de derechos fundamentales.
¿Qué es Diaconía?
Diaconía es una entidad social de origen protestante orientada a la acción y el trabajo con las personas más vulnerables. Facilitamos su integración social, desarrollo, la mejora de sus condiciones de vida y la restitución de sus derechos.
Creemos en la construcción de alianzas con otras entidades sociales, así como en la promoción y formación del voluntariado. Nos importan las personas y son el principal motor de todo lo que hacemos.
