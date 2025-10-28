Javier E. Jiménez López de Eguileta toma hoy posesión como Académico de Número de la Academia San Dionisio de Jerez

La Real Academia San Dionisio de Jerez en la junta general extraordinaria celebrada el pasado día 13 de marzo de 2025 acordó , a propuesta de su junta de gobierno, el nombramiento de seis nuevos Académicos de Número, que de conformidad con los Estatutos y el Reglamento de Régimen Interior de la mencionada Corporación , han de proceder a la lectura de sus correspondientes discursos de ingreso. En consecuencia con lo que antecede, en la jornada de hoy ocupará la tribuna de la Academia el doctor Javier E. Jiménez López de Eguileta, uno de los nuevos académicos nombrados.

El nuevo Académico de Número , entre otros méritos, es licenciado en Historia por la Universidad de Cádiz, doctor por la Universidad de Sevilla y desde 2023 es profesor ayudante doctor en el Departamento de Historia, Geografía y Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz, en el Área de Ciencias Técnicas Historiográficas.

Su discurso de ingreso lleva por titulo 'Hipólito Sancho de Sopranis, el historiador y el hombre'. El mencionado historiador nació en El Puerto de Santa María en el año 1893 y puede ser considerado como uno de los mayores estudiosos del pasado de Jerez y de la provincia de Cádiz.

Su relación con esta ciudad fue larga y continuada, siendo profesor del Instituto Padre Luis Coloma y del Colegio de los Marianistas de Jerez, colaborador del Ateneo de Jerez y uno de los mas activos miembros del Centro de Estudios Históricos Jerezanos desde los años veinte hasta su muerte en 2014.

La contestación al discurso de ingreso estará a cargo de Francisco Antonio García Romero, Académico de Número y vicepresidente de Letras de esta Corporación-

El acto tendrá lugar este martes 28 en la sede social de la Academia, calle Consistorio 13, a las 19:30 horas, siendo libre el acceso hasta completar aforo.