Laura Gallego: "Las folclóricas al uso estamos ya en peligro de extinción en este país"

La cantante Laura Gallego, considerada un icono de la copla en España desde su irrupción hace ya quince años, ha defendido que este género goza de "muy buena salud" y está "muy vivo" en nuestro país pero sí ha lamentado que las denominadas folclóricas al uso "estamos ya en peligro de extinción".

Así se ha expresado Laura Gallego (Jerez de la Frontera, 1991) con motivo de una entrevista con EFE en Ceuta donde ha hecho parada con su gira del décimo quinto aniversario de su carrera sobre los escenarios.

"Tengo 32 años y canto copla y mientras la gente joven siga dedicándose a representar este género por todas partes yo creo que la copla estará en un buen momento, además de que pienso que ahora mismo la copla está de moda", ha comentado.

La jerezana se reafirma en que este género "resucitó un poco con el concurso 'Se llama copla' pero ahora voy a un espectáculo de baile de Manuel Liñán y todo lo que cantan son coplas, voy a una Bienal de Flamenco y hay copla por todas partes, es decir, eso es una buena forma de mantener el género vivo porque si está por todas partes le queda muchísimos años".

Sí es crítica para dejar claro que hay "menos cantera de la que me gustaría" pero "tengo la suerte de disfrutar los conciertos de un púbico tan variado que hace que estemos creando escuela casi sin querer".

Y en el lado positivo ha dicho que "ahora mismo estamos desarrollando mucho el género porque ahora las niñas que cantan coplas las cantan con unas fusiones, ritmos, ropas y estilos muy distintos, por lo que mientras siga funcionando tendrá para largo".

Cantante por casualidad

Mirando al pasado recuerda "con cariño" que se inició en este mundo musical en el 2006 por "casualidad" al decidir su familia y vecinas presentarla a los cásting del programa Se llama Copla de Canal Sur.

"Mi madre y mis vecinas estaban empeñadas en que fuera al concurso pero ni había cantado nunca ni me llamaba la atención este mundo, por lo que llegué allí para contentar a todos los que me rodean que eran muy fans del programa y pensando que en el primer casting me iba a ir para mi casa", ha recordado.

Sin embargo, "me escogieron y al final me picó el gusanillo, me enamoré por completo de la copla y así sigo desde hace quince años, que se dice pronto".

Su carrera sigue cercana a la televisión con su participación en el programa El show de Bertín de Bertín Osborne en Canal Sur. "Es algo maravilloso pero es un poco complicado compaginar los horarios de la televisión con los conciertos, los ensayos y los estudios de guión o canciones pero me encanta mi trabajo, por lo que lo disfruto muchísimo y siempre llego y lo paso muy bien".

Se ha referido a Canal Sur para agradecer que "es mi casa y es muy bonito que una televisión pública me haya acompañado en toda mi carrera, continúo vinculada y estoy muy agradecida de ello".

Después de quince años de profesión, la jerezana no duda en afirmar que se encuentra "en el mejor momento porque tengo todo lo que se puede pedir, desde un montón de conciertos hasta un trabajo en la televisión semanal e incluso diario y, además, conservo el reconocimiento de la gente, el éxito y los teatros llenos, por lo que llevo quince años gozando del cariño del público".

Mantener viva a la Jurado

El hecho de que la comparecen con Rocío Jurado por su estilo y al parecido de timbre entre las dos artistas es "un placer y un orgullo" pero con matices: "soy tan de la Jurado que siempre digo que nadie le llegará ni a las suelas de los zapatos y todo el que intente una posible similitud está perdiendo el tiempo, pero con eso me siento un poco con la responsabilidad de continuar con un legado que, por supuesto, no será lo que hubiera hecho Rocío Jurado o las anteriores pero sí me siento bien llevando por todas partes esas canciones que gustan a todo el mundo. No hace falta parecerse a la Jurado sino mantenerla viva".

Tras haber cantado en el Gran Teatro Falla de Cádiz, el Villamarta de Jerez o el Lope de Vega de Sevilla, considera que sólo le falta cantar para cumplir su "sueño" en el Isabel la Católica de Granada. "He cantado en los teatros que me hacían muchísima ilusión, de hecho cerraré la gira el 21 de diciembre en el Palacio de Congresos de Sevilla, donde también quería actuar, y con ese sólo me faltaría el Isabel la Católica de Granada, aunque he cantando en muchos sitios de Granada, entre ellos en la Alhambra", ha apuntado a EFE.

La jerezana, que ha cantado junto a algunos artistas flamencos como Rafael Amargo, Farruco, Antonio Canales o Diego Amador, está "muy satisfecha" de su gira por su quince aniversario. "Ha tenido una gran aceptación, la gente se sigue acordando de todo, se sigue emocionando y ha sido un momento conmemorativo muy bonito el vivido este año, además de que algunos se ponen super nostálgicos porque hago un resumen de lo que he cantado estos quince años".

Tras poner en el mercado Castillos de Sal (2013) con la producción de David DeMaría y David Santiesteban y Vintage (2016), junto al guitarrista Paco Cepero, ya tiene en mente su tercer trabajo discográfico. "Llevo años queriendo grabar pero no tengo tiempo, aunque ya estoy preparada para sacar por singles el próximo año lo que será el tercer trabajo, el cual será una sorpresa muy bonita".

Ha añadido que es la segunda vez que actúa en Ceuta aunque "la primera fue como reciente ganadora del programa 'Se llama copla' y lo recuerdo con mucho cariño a pesar de que hace ya quince años, de ahí que me hacía muchísima ilusión volver a esta ciudad", donde actuó anoche ante un aforo completo del Auditorio del Revellín.