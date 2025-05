Laura Gallego presenta su nuevo espectáculo 'La Última Folclórica' como un musical que "reinventa la copla"

La cantante Laura Gallego ha presentado este miércoles en el Teatro de la Zarzuela de Madrid su nuevo espectáculo 'La Última Folclórica' como un musical que "reinventa la copla" y que "combina homenaje con revolución, tradición y vanguardia".

La gira, producida por la promotora hispalense Green Cow Music y patrocinada por la Fundación Cajasol y la Diputación Provincial de Cádiz, arrancará el próximo 5 de octubre en el Teatro Coliseum de Barcelona y recorrerá los principales escenarios del país hasta abril de 2026, según ha trasladado DYP Comunicación en un comunicado.

Con dirección artística de Pedro Centeno y dirección musical de José Antonio Márquez, el espectáculo propone "un recorrido emocional por la historia de la copla, desde sus raíces más puras hasta su reinvención con géneros como el jazz, el tango, el funk o el techno".

Así, Gallego "rinde homenaje al legado de las grandes figuras" como Rocío Jurado, Marifé de Triana o Concha Piquer, pero también "abre un camino para las nuevas generaciones, alentando a que alguien tome el relevo y mantenga viva la llama del género". "'La Última Folclórica' es, ante todo, una reivindicación: de un arte, de una manera de sentir y de una identidad artística sin ataduras".

"Este espectáculo nace cuando tomo conciencia de que no hay ninguna artista joven que se dedique por completo a la copla. Me di cuenta que era la última; no la única, pero sí la última. Con él quiero estimular a la nueva cantera, que salga alguien más joven que me diga: '¡Oye, que no eres la última, que yo voy detrás!'", ha declarado la cantante durante la presentación.

En el musical, la artista irrumpe en escena subida a una moto, con gafas de sol y bata de cola, y culmina como DJ con una sesión de techno-copla. En este espectáculo "conviven el caracolillo de Estrellita Castro con la electrónica de club", conformando "las peinetas clásicas con la mirada libre y contemporánea" de una artista que se define como "folclórica pletórica".

Es, en sus palabras, "la versión más actualizada de mí misma": "Un espectáculo que celebra la copla sin corsés, combinando emoción y fiesta, con clásicos como 'La bien pagá' a ritmo de jazz o 'Tatuaje' en clave de tango. Un grito artístico que desafía moldes y defiende una copla viva, auténtica y abierta al presente".

Nacida en Jerez de la Frontera y criada en Algar, Laura Gallego se convirtió en una figura de la música española tras ganar en 2008 con 16 años, la segunda edición del programa de Canal Sur TV, 'Se llama Copla'. Desde entonces, su carrera ha sido "un continuo homenaje" a la copla, pero también "una búsqueda constante" de nuevas formas de interpretarla.

Ha publicado tres discos: 'Castillos de Sal', 'Vintage' y 'Sin Fronteras', y ha recorrido los principales teatros y escenarios de Andalucía y del resto de España, "consolidándose como una de las voces más potentes y personales del género".

Fechas y plazas de la gira: