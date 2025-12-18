‘Maja y Bastarda’ y ‘No estamos aquí para bailar’ triunfan en los XVI Premios de la Danza de Andalucía

Maja y Bastarda de Laila Tafur y No estamos aquí para bailar de Rocío Barriga y Sergio R. Suárez se hacen con los premios al Mejor Espectáculo de Sala y de Calle en los XVI Premios de la Danza de Andalucía

La Asociación Andaluza de Compañías y Profesionales de la Danza (Asociación PAD) entregó este martes los XVI Premios PAD, en una gala celebrada en el Teatro La Fundición de Sevilla, en la que se reconoció la labor de los profesionales de la danza andaluza. La cita fue conducida por la actriz, cantante y presentadora sevillana Paz de Alarcón y la bailaora y coreógrafa sevillana Asunción Pérez La Choni, que dieron el toque festivo a la gala, que también contó con la actuación de la compañía Larumbe Danza, con su pieza Mover cenizas.

Estos premios, que se realizan con carácter anual, están impulsados por la PAD y cuentan con el apoyo del Instituto Nacional de Artes Escénicas y Música (INAEM) del Ministerio de Cultura y de la Fundación SGAE, a través del Consejo Territorial de la entidad. En esta ocasión contaron de nuevo con la complicidad del Teatro La Fundición.

Maja y Bastarda de Laila Tafur resultó elegida como Mejor Espectáculo de Sala, mientras que No estamos aquí para bailar, de Rocío Barriga y Sergio R. Suárez, se llevó el premio al Mejor Espectáculo de Calle o Espacio no Convencional.

De su lado, Laila Tafur por Maja y Bastarda y Felipe Valera por El Día que el hombre pisó la luna de Danza Mobile, se alzaron con los galardones a Mejor Intérprete. Laila Tafur, con Maja y Bastarda logró también el premio a Mejor Coreografía.

El premio en la categoría de Mejor Espacio Sonoro recayó en Miguel Marín por Normcore- Lo normal de Lucía Vázquez y el de Mejor Diseño de Iluminación en Antonio Valiente por Peón Coronado de Gero Domínguez. El premio a Mejor Espectáculo Escénico fue para Antonio Godoy, por Las Yegüas de Chloe Brûlé-Dauphin.

El premio Mejor Diseño de Vestuario fue para Ernesto Artillo, por La Familia de Julio Ruíz y el galardón al Mejor Espectáculo Revelación fue para Y el regusto de La Imbuición.

El Premio de Honor de esta edición ha sido dedicado a Manuel Llanes, director del Teatro Central de Sevilla desde su inauguración en 1992 y hasta el pasado junio de 2025 y figura clave en la programación escénica a nivel andaluz y nacional. Durante los 30 años que estuvo frente al Central, Llanes convirtió al teatro en un referente de la vanguardia y las artes escénicas contemporáneas. Su gestión se caracterizó por una programación exigente y arriesgada que incluyó danza, música y teatro de nuevas tendencias.

Llanes ha recibido múltiples galardones a lo largo de su carrera, incluyendo el Premio Max por su contribución a las artes escénicas (otorgado al Teatro Central bajo su dirección en 2014), el Premio Ramón Llull y ha sido nombrado Caballero de las Artes y las Letras por la República Francesa por su labor en la promoción de la danza francesa en España.

Sergio R. Suárez y Rocío Barriga. / Jose Luis Montero Ramos

Por su parte, el Premio Tejer Danza ha sido otorgado en esta edición al ciclo INCLASIFICABLE creado por Dominique Serena Antignano en colaboración con Nacho Terceño en la Bicicletería, que se consolida como una propuesta de experimentación escénica que ha venido marcando a la ciudad de Sevilla durante más de 10 años. Su propuesta se basa en la contaminación de lenguajes artísticos (danza, performance, audiovisuales y música) en un formato de proximidad e inmersión que desafía los espacios convencionales. ‘INCLASIFICABLE’ no solo ha ofrecido una plataforma independiente para la creación andaluza, sino que también ha demostrado ser un motor cultural resiliente, capaz de generar una sólida comunidad de espectadores y de redefinir la experiencia de la danza contemporánea en Sevilla.

A esta edición se han presentado cerca de una treintena de propuestas. Los premiados han sido elegidos por un jurado de especialistas formado por Cristina Granados y Andreas Eilertsen, de la Cía. Eilertsen&granadosteaterKompani, con sede en Stamnsund, Noruega; Jesús Alcaide, investigador, crítico de arte, editor y curador independiente; Inmaculada Jiménez de Pablos, bailarina y docente del conservatorio profesional de danza de Cádiz; Candela Murillo, bailarina y directora del Festival Danzahra (Zahara de los Atunes, Cádiz) y Pere Bodi, bailarín, docente y responsable del proyecto Hort-Art.

Los galardones entregados a los premiados en esta ocasión han sido elaborados por la artista María Naranjo Cubero, la mano zurda detrás de la aguja que teje todos los muñecos de crochet tridimensional de la conocida firma Dariogurumi. Para la ocasión ha diseñado varias piezas de fruta de crochet, que fueron entregados a los triunfadores de la noche.

La Asociación de Profesionales y compañías para el desarrollo de la danza en Andalucía (PAD) es una entidad sin ánimo de lucro con dieciséis años de trayectoria que agrupa a los profesionales de la danza Compañías de Andalucía, representándolos ante las instituciones públicas y privadas, con el objeto de promover y apoyar el sector, mejorar sus condiciones laborales y formativas y contribuir a su desarrollo profesional. En la actualidad la integran más de 150 compañías y profesionales andaluces.