Manuel Herrero presentará en Jerez su nueva novela 'Grazalema fue solo el principio'

El autor Manuel Herrero Villanueva presentará su nueva novela 'Grazalema fue solo el principio' este próximo jueves 4 de diciembre en Jerez de la Frontera.

La presentación oficial tendrá lugar el jueves 4 de diciembre a las 18:00 en el Teatro La Gotera de Lazotea, situado en calle Molino de Viento, 7.

El acto será abierto al público hasta completar aforo.

La obra, un thriller negro ambientado en Cádiz, Grazalema y Barcelona, arranca con la aparición de un cadáver en la sierra y se despliega a través de varias líneas narrativas: investigación policial, crimen organizado, luchas internas de poder corporativo y un elenco de personajes marcados por secretos, traiciones y ambiciones cruzadas.

Novela publicada por Octubre Negro Ediciones

Octubre Negro Ediciones, sello editorial integrado en el Festival Literario Octubre Negro en Madrid, publica esta semana la novela “Grazalema fue solo el principio”, del autor Manuel Herrero Villanueva, seleccionada para su publicación a propuesta del jurado del Premio Sed de Mal 2025.

El sello, fundado en 2018 y asociado a Bibliotecas, Museos y Archivos de Madrid y a la Asociación de Escritores y Artistas Españoles, cuenta con un catálogo cercano al centenar de títulos de novela negra y policiaca, consolidándose como una referencia estatal dentro del género.

Octubre Negro Ediciones, junto al Festival Octubre Negro en Madrid y el colectivo de escritores Lee o Muere, organiza cada año el Premio de Novela Negra Sed de Mal, un certamen que ya suma siete ediciones y que se ha consolidado como uno de los referentes nacionales del género.