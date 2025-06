'Música para el alma', concierto del Coro del Teatro Villamarta este jueves 19 en los Claustros

El Coro del Teatro Villamarta pone el broche de oro a una intensa y exitosa temporada con un concierto enfocado a todos los públicos amantes de la música que ofrecerá este jueves día 19 de junio a las 20:00 horas en los Claustros de Santo Domingo: 'Música para el alma', un compendio de piezas minuciosamente seleccionadas para el disfrute de los espectadores, piezas que conectan directamente con el alma y las emociones.

Dentro de este escogido repertorio, en el programa de la primera parte figuran obras como Virgencita, Se equivocó la paloma, Suite nordestina, Morena bonita o Ubi caritas, pasando a continuación a una segunda parte en la que se podrá disfrutar de obras como Le ruisseau, Dirait-on, Salve regina to the mothers in Brazil o The seal lullaby, que harán todas ellas las delicias de los espectadores, según apuntan desde la organización.

Este concierto, impulsado por la Diputación de Cádiz con el soporte del Ayuntamiento de Jerez, se sustenta en dos claves fundamentales como son el acercamiento de la cultura a todas las comarcas de la provincia y la difusión y promoción de la labor que el coro titular del Teatro Villamarta realiza como asociación cultural.

Bajo la batuta de la maestra Marta Benítez, directora del coro, del pianista Hugo Domínguez y el violinista David Pablo Bellido, el coro titular del coliseo jerezano ofrecerá este impresionante repertorio para el disfrute de todos los asistentes.

En esta ocasión participan como invitados los coros infantil y joven de la Escuela Coral de Jerez, iniciativa formativa y social impulsada por miembros del propio Coro del Teatro Villamarta hace un par de temporadas y que tiene como fundamento la cultura, la lírica y el canto coral como palanca de crecimiento personal y artística de los alumnos del proyecto.

Las entradas tienen un precio de 10 euros a modo de donativo para sufragar los gastos del concierto. Para facilitar la adquisición de localidades y evitar las aglomeraciones en el acceso al recinto, se ha habilitado una dirección de correo electrónico para poder reservarlas: vicepresidenciaecj@gmail.com