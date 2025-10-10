La Plataforma por Asta Regia impulsa la instalación de una escultura dedicada al dios Baco en Mesas de Asta

La Plataforma por Asta Regia ha promovido la colocación de una escultura dedicada al dios Baco en la barriada rural de Mesas de Asta, una iniciativa simbólica que busca poner en valor la relación histórica y cultural del territorio con el vino, la vendimia y la mitología grecolatina.

El proyecto, impulsado por miembros de la Plataforma, empresa y vecinos de la zona, surgió de la idea de adquirir una escultura con alegorías dionisíacas -símbolo universal del vino y la celebración- como gesto de identidad local. La figura se ha instalado en un punto destacado de la barriada, junto al futuro muro cronológico del yacimiento, en un espacio que la organización considera “idóneo y cargado de significado”.

“Queríamos que esta pieza representara la conexión entre nuestras raíces y nuestra cultura del vino, tan ligada al dios Baco o Dionisio”, explica Francisco Núñez, miembro de la Plataforma, y añade, “son pequeñas acciones que ayudan a mantener viva la historia de este territorio y a atraer visitantes hacia la zona, algo tan necesario hoy día con cientos de pueblos que sufren la despoblación”.

Escultura dedicada al dios Baco en Mesas de Asta.

La colocación de la escultura coincide además con la festividad de San Dionisio, patrón de Jerez, lo que refuerza la simbología de la iniciativa. “Todo está relacionado con nuestra comarca, con el vino, con la vendimia y con la mitología clásica que tanto inspiró a nuestra cultura”, señalan los promotores.

Desde la Plataforma por Asta Regia recuerdan que su principal objetivo sigue siendo lograr que el yacimiento arqueológico de Asta Regia sea adquirido y protegido por las administraciones públicas, de modo que se garantice su conservación y su puesta en valor como referente patrimonial de la provincia. “Seguimos empujando para conseguir que el yacimiento se compre y se abra al público. Este tipo de gestos son una manera de mantener viva la reivindicación y mostrar el valor simbólico y cultural que Asta Regia tiene para todos los jerezanos”, concluyen.